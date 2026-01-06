阪急うめだ本店で『ちいかわ』×「東京ばな奈」ポップアップ開催へ！ 新デザイン商品を初展開
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションした「ちいかわバナナプリンケーキ」のポップアップストアが、1月14日（水）〜1月20日（火）の期間、大阪・大阪市にある阪急うめだ本店 地下1階フードステージで開催される。
【写真】1点購入でもらえる！ コラボ限定の紙袋が超かわいい
■リニューアル後、阪急うめだ本店に初登場
今回開催されるのは、2025年9月1日（月）にパッケージからお菓子の絵柄や、手提げまで新デザインにリニューアルした「ちいかわバナナプリンケーキ」が、阪急うめだ本店で初展開される期間限定のポップアップストア。
「ちいかわバナナプリンケーキ」は、バナナ20％UPでよりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームを重ねたダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包んだ“むちゃうま”なスイーツに仕上がっている。
また各ケーキの表面に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎと、新たにくりまんじゅう、モモンガ、ラッコを加えた全6種のイラストが描かれており、どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみのランダム仕様となっている。
さらに、パッケージには“ちいかわたちと目が合う”ことを大切にしたオリジナルイラストを採用。加えて、商品を1点購入につきデザインを刷新したコラボ限定の紙袋が提供されるほか、8個入には新デザインのオリジナルステッカーもランダムで付属されている。
なお、本ポップアップストアの入場には事前抽選制のデジタル整理券が必要。人気商品のため早期完売の可能性があるそうだ。
