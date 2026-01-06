◆バレーボール・全日本高校選手権 鎮西2―1愛工大名電（6日、東京体育館）

春高バレーの男子2回戦で、初戦に臨んだ優勝候補の鎮西（熊本）が愛工大名電（愛知）に2―1（25―12、19―25、25―16）で勝ち、3回戦へ進出。全国総体と国民スポーツ大会に続く、高校3冠の偉業に向けて力強く一歩目を踏み出した。

第1セット（S）からエースの一ノ瀬漣（2年）が豪快なバックアタックを決めるなど攻撃をけん引。岩下将大（3年）も要所で得点を挙げるなど、流れを相手に渡すことなくこのセットを奪った。第2Sは勢いを取り戻した相手の攻撃に苦しんだ。連続失点も響いてセットカウント1―1のタイに持ち込まれた。

それでも接戦で底力を発揮する歴代のチーム同様、第3Sは序盤から優位に運び、振り切った。

鎮西では2024年パリ五輪日本代表の宮浦健人らを育てた畑野久雄監督が11月24日に急逝。1974年から鎮西高を率い、全国総体は昨夏を含めて5度、全日本高校選手権でも3度の優勝に導いた名将との突然の別れだった。コーチを務めていた宮迫竜司氏が後任となり、畑野さんへの思いを胸に刻んで挑む大会で初戦の白星をつかんだ。