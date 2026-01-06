¡ÖÍú¤¤¤Æ¤ë?¡×à¼ºÂÖ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡¢·»¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»ý¤Ä21ºÐàÅ¥¿ì»Ñá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¨?¤É¤¦¤·¤¿¤Î..¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤ò1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â...¡×
¡¡·»¤Ï¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼...1000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¤â¤Ä21ºÐ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Îà¼ºÂÖ¥·¥ç¥Ã¥ÈáÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤À¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ø¤Ó¤È´¶¼Õ¤ËËþ¤Á¤¿¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î²á¹ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¡¢rom&nd¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤ä¥Æ¥£¡¼¥ó¥ô¥©¡¼¥°»ï¤Ø¤Î·ÇºÜ¡¢LaLaLa Festival¤Ë½Ð±é¤·¡¢F1¥ì¡¼¥¹¤ò´ÑÀï¤·¡¢EP¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤Î¥Ù¥¹¥È100¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖStray Kids¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ò·»¤Ë¤â¤Ä¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥Ð¡¼¥ó¡£
¡¡¥È¥¤¥ì¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤Æ¤¤¤ëÅ¥¿ì¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¡ÖLaLaLaFest¡×½Ð±é»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í)°¦¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤µ¤µ¤²¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨?¤É¤¦¤·¤¿¤Î...ºÇ½é¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë²¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß! ¡×¡ÖºÇ½é¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍú¤¤¤Æ¤ë?¡×¡Ö¤³¤ì¤ò1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â...¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£