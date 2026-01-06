きょう、山形県新庄市のコンビニエンスストアの駐車場で、停まっていた乗用車１台を盗んだとして、戸沢村に住む４７歳の男が緊急逮捕されました。

男は容疑を認めています。

窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、自称、戸沢村角川に住む建築業の男（４７）です。

警察によりますと、男はきょう午前６時４０分ごろ、新庄市東谷地田町にあるコンビニエンスストアの駐車場に停まっていた乗用車１台、時価にして３０万円相当を盗んだ疑いがもたれています。

コンビニ内から駐車場に戻り、車がなくなったことに気づいた被害者から警察へ通報がありました。



通報を受け、警察が被害にあった車を探していたところ、新庄駅東口第２駐車場で発見。

車に乗っていた男に事情を聞くなどしたところ、この男の犯行とわかり、きょう午前、男を新庄駅東口第２駐車場で緊急逮捕しました。

車はコンビニの駐車場に停まっていた際、カギがかかっておらず、エンジンもかけられたままだったということです。

男と被害者には面識はないということです。

男は容疑を認めていて、警察は、犯行動機や余罪などについて調べています。