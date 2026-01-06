今治の新ユニ、デザイン一新。果敢にゴールへ向かう選手たちの姿と重なる航跡波。次の一歩を踏み出す力を与える「Wake Stripe2.0」
FC今治は１月５日、J２・J３百年構想リーグのユニフォームデザインを発表した。
クラブの公式サイトによれば、デザインのコンセプトは「Wake Stripe2.0」。2024〜25シーズンのユニフォームテーマ「Wake stripe」を新たな解釈で表現したという。
「一新されたデザインには、来島海峡を行き来する船舶が織りなす無数の航跡波（Wake）が表現されています。この航跡波は、ピッチを縦横無尽に駆け抜け、果敢にゴールへと向かう選手たちの姿と重なります。
多様なバックグラウンドを持つ個が集い、次の舞台へと向かう。そんな航海を後押ししたいという想いが込められています」
クラブの公式Xでも公開されると、「新ユニ良い感じ」「きたねぇ〜！」「いいね！！」「すごい。新ユニて感じ」「なんかかわいいね」といった声があがった。
航跡波（Wake）が幾何学模様の総柄で表現された「Wake Stripe2.0」。「次の一歩を踏み出す力を与えてくれるユニフォーム」を纏う今治が、新たなシーズンに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】今治の新ユニ、コンセプトは「Wake Stripe2.0」
