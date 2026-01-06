６日午前、中国地方で最大震度５強の地震があり、広島でも震度４を観測しました。この影響で山陽新幹線が停電し一時、運転を見合わせました。

午前１０時１８分ごろ鳥取県西部と島根県東部で震度５強を観測する地震がありました。

震源地は島根県東部で震源の深さは１０ｋｍ、地震の規模をあらわすマグニチュードは６．２と推定されています。

また、午前１０時２８分ごろにも同じ地域で最大震度５弱を観測する地震がありました。

広島県では庄原市や福山市、広島市安芸区など広い範囲で震度４を観測しました。

こちらは新幹線の車内の映像です。急ブレーキがかかり社内アナウンスとともに急停止しています。

動画を撮影した人 新大阪から「急ブレーキも怖かったし、初めてだったのでこのあとどうなるのかなと予想もつかなかったので、ちらほら新幹線内で家族に電話する人がいたりする状況でした」

中区の食器店では…

中町食器市場 渡部斉店長「大丈夫でした今回は。ただその少し後にまた地震があったのでちょっと本当に怖かった」

地震発生時、店内に客はおらず商品も無事でしたが不安は続きます。

中町食器市場 渡部斉店長「まだ余震があるかもしれないのでちょっと怖い。店を閉めるのが一番いいかもしれないけどそれは商売にならないので気を付けながら営業させてもらう」

街の人からも不安の声が相次ぎました。

愛知から「愛知県から新幹線で来たんですけど、突然『急ブレーキかけます』と言われて、急停止して（停止していたのは）約１時間くらい」

「家にいたんですけど家を殴られたみたいなバーンてきたので怖かったです」

「エレベーターに乗ってたらガランガランとちょっとだけ揺れていた。取り残されそうで怖かった」

福山市では９０代女性が自宅内で転倒し足や腰を打撲しました。また、同じ福山市内で調理の業務中だった２０代女性の両足に油がかかり軽いやけどをしたということです。

２人とも市内の病院に搬送されています。

（ＪＲ広島駅 午後１時ごろ）

牧 千晴記者「地震発生から約３時間、新幹線の再開を受け次々と人が入っていきます」

ＪＲ西日本によりますとこの地震で山陽新幹線の兵庫県の相生駅と山口県の徳山駅の間で停電が発生し、岡山ー広島間で約２時間半運転を見合わせていましたが、午後１時に運転を再開しました。

また、芸備線の一部列車に遅れが出ているということです。

東京へ行く予定「４時ぐらいまでには着きたいなと思っていたんだけどちょっと無理かな。４時間くらいかかるんですよね、もう早く動けばいいなと」

気象庁によりますと、今回の震源地周辺では過去に１週間程度地震が続いた事例があることから、最大震度５強程度の地震を警戒するとともにさらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあるとして注意を呼び掛けています。