俳優でシンガー・ソングライターの京本政樹（66）が、6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。息子の京本大我（31）が所属するSixTONESのメンバーとの交流を明かした。

京本はSixTONESメンバーについて「芸能界の後輩としてのお付き合いだったと思うんですよ。それが今は、はっきり言うと、『みんな息子だ』って」と接し方について語った。

京本は「京さまって呼んでいただいてますけど、最近だと途中で『大我パパ』になったり、もう今『ストパパ』になったり」と愛称の変化を語った。

京本はメンバーから何と呼ばれているかを問われ「僕のことを『京本さん』って言うと、大我と被っちゃうので、だから（松村）北斗くんが言い出したのかな最初、『政樹さん』。下の名前で。結構新鮮だったけどね」と明かした。

京本は「そうしたら、慎ちゃん（森本慎太郎）とか、だいたいみんな政樹さん。（田中）樹くんとかも政樹さん。眞蓮瞥ジ磧砲んだけおもしろい言い方するんだよね。『初代きょも』って」と語り、スタジオを笑わせた。