Ç»¸ü¤Ê¥Ñ¥¤¥¿¥ó¥¹¡¼¥×¤¬¤â¤Ã¤Á¤êÌÍ¤È¤è¤¯Íí¤àÌÀÀ±¤Î¡ÖÌÍ¿À¥«¥Ã¥× ³û¤À¤·ÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¡×»î¿©¥ì¥Ó¥å¡¼
ÌÀÀ±¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ÎÌÍ¤¬ÆÃÄ§¤Ê¡ÖÌÍ¿À(¤á¤¬¤ß)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢³û(¤«¤â)¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÇòÅò(¥Ñ¥¤¥¿¥ó)¥¹¡¼¥×¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÌÍ¿À¥«¥Ã¥×³û¤À¤·ÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬2026Ç¯1·î5Æü¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÍ¿À¥«¥Ã¥×³û¤À¤·ÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¿¤Î¾å¤Ë¤Ï¸åÆþ¤ì¤Î¤¿¤ìÂÞ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¥¹¡¼¥×¤Ë¡Ö¹ç³û¥¨¥¥¹¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï¤á¤ó70g¤ÎÁ´ÂÎ¤Ç95g¡£
1¿©Åö¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¤á¤ó¤È¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ372kcal¤Ç¤¹¡£
¡Ö³û¤Î¹á¤ê¿¼¤Þ¤ëÆÃÀ½¤¿¤ì¡×¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¤Õ¤¿¤òÈ¾Ê¬³«¤±¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤«¤ä¤¯¤Î¤Í¤®¤È·ÜÃÄ»Ò¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤ÎÀþ¤Þ¤Ç¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢³û¤Î¹á¤ê¿¼¤Þ¤ëÆÃÀ½¤¿¤ì¤ò¤Õ¤¿¤Î¾å¤Ç²¹¤á¤Ê¤¬¤é5Ê¬ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
5Ê¬¤¿¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ³û¤Î¹á¤ê¿¼¤Þ¤ëÆÃÀ½¤¿¤ì¤òÅêÆþ¡£¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
ÌÍ¿À¥«¥Ã¥×³û¤À¤·ÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¾¯¤·¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿ÇòÅò¥¹¡¼¥×¤Ç¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ï³û¤Î»éÆÃÍ¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÍ¿À¥«¥Ã¥×¤ÎÌÍ¤ÏÀ¸ÌÍÉ÷¤Î¤â¤Á¤â¤Á¡õ¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ç¤«¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿ÇòÅò¥¹¡¼¥×¤¬¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£¤«¤ä¤¯¤Î·ÜÃÄ»Ò¤Ï¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É½À¤é¤«¤¯¡¢Ç»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ä»¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÍ¿À¥«¥Ã¥×³û¤À¤·ÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ278±ß¡£Amazon.co.jp¤Ç¤â¼è°·¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢12¸Ä¥»¥Ã¥È¤¬ÀÇ¹þ3528±ß¤Ç¤¹¡£
