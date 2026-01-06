グラスナー監督、次期マンＵ監督の一番人気　エンゾ・マレスカ氏、暫定監督のダレン・フレッチャーも続く

４日に行われたイングランド・プレミアリーグでマンチェスターＵは、アウェイのリーズ戦で１−１ドローとなった翌５日にルベン・アモリム監督の解任を発表。その後任候補に注目が集まっている。

英スポーツラジオ局『トークスポーツ』の電子版によると、現時点で名門マンチェスターＵの次期監督候補として急浮上しているのが、日本代表ＭＦ鎌田大地が所属するクリスタルパレス監督のオリバー・グラスナー氏。昨季、クリスタルパレスを史上初となるＦＡ杯優勝に導き、イングランドで評価が急上昇するオーストリア人監督に同局ブックメーカーが３．７５倍のオッズを付け、一番人気となった。

続く２番人気は元日にチェルシーの監督を解任されたものの、グアルディオラ監督の後継者と目されるエンゾ・マレスカ氏（４５）が３．７５倍。３番人気はＯＢでもあり、今回暫定監督に就任したダレン・フレッチャー氏（４１）が５倍で続いた。

４番人気は、ＯＢで現イプスウィッチ監督のキーラン・マッケナ氏（３９）、前イングランド代表監督のガレス・サウスゲート氏（５５）、前バルセロナ監督シャビ・エルナンデス氏（４５）、ＯＢでマンチェスターＵ暫定監督経験があるマイケル・キャリック氏（４４）の４名が９倍で並んでいる。