◆ニューバランスカップｉｎ時之栖▽決勝 武南（埼玉）４―１藤枝東（静岡） （６日、静岡・時之栖スポーツセンター）

決勝が行われ、藤枝東（静岡）は１―４で武南（埼玉）に逆転負けして優勝を逃した。

藤枝東は前半３５分に先制した。ＭＦ山田樹（たつき、２年）が高い位置でボールを奪い、そのままドリブルで運んでシュート。１―０で迎えた後半も、山田が右サイドを突破するなど、優勢に試合を進めた。

しかし同７分に同点を許すと、２分後に与えたＣＫから失点。その後も勢いを増した武南の攻撃を止め切れなかった。「めちゃ悔しい！ 後半の立ち上がりのシュートを決めていれば。あれで流れが変わった」と山田は首を振った。

だが１７日に開幕する県新人戦に向けて、手応えもつかんだ。昨秋の県選手権ではメンバー外だったが、新チーム結成時から試合にからみ、予選リーグで２得点。この日の午前中に行われた西武台（埼玉）との準決勝でも、右サイドから正確なクロスを放ってＭＦ福地諒大（２年）のゴールを呼び込んだ。１得点１アシストの活躍に「勢いがあってキック力もある」と植松弘樹監督は評価した。

予選リーグでは宮崎日大を６―０、中央学院（千葉）を５―０で下すなど、全体的な得点力も伸びている。山田は「勝つしかない。目標は優勝」と新人戦を見据えた。