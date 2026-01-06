桜島で連続噴火 噴煙1000ｍ

桜島の南岳山頂火口で6日午後3時58分に発生した噴火が、午後4時28分現在も続いていて、気象台は「連続噴火が継続している」と発表しました。

午後4時28分現在、噴煙が火口から1000mの高さまで上がり、中量の噴煙が南に流れています。

その後、連続噴火は17時10分に噴火基準未満となったということです。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

６日２１時から２４時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。 ６日１５時から７日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼０６日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ４ｋｍ

▼０６日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ ▼０６日２１時から２４時まで 北東（霧島市福山方向） ７０ｋｍ ３ｋｍ ▼０７日００時から０３時まで 北東（霧島市福山方向） ９０ｋｍ ５ｋｍ ▼０７日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ ▼０７日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、霧島市、鹿屋市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、姶良市、錦江町

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町、宮崎市、小林市、高原町、西都市、国富町、綾町、新富町

