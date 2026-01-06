通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．５％付近、米雇用統計リスクも低水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.46 5.87 5.73 6.37
1MO 8.15 5.37 6.76 6.09
3MO 8.55 5.48 7.23 6.27
6MO 8.86 5.72 7.74 6.72
9MO 9.03 5.95 8.04 7.08
1YR 9.12 6.14 8.23 7.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.25 7.45 6.72
1MO 7.25 7.62 6.40
3MO 7.83 8.03 6.57
6MO 8.43 8.52 6.84
9MO 8.79 8.88 7.07
1YR 9.01 9.12 7.21
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は7.46％と引き続き１カ月以降よりも低水準にとどまっている。今週金曜日（９日）には注目イベント、米雇用統計発表が控えている。しかし、市場の短期変動リスクの織り込み度はそれほど高まってはいない。
ドル円１週間は7.46％と引き続き１カ月以降よりも低水準にとどまっている。今週金曜日（９日）には注目イベント、米雇用統計発表が控えている。しかし、市場の短期変動リスクの織り込み度はそれほど高まってはいない。