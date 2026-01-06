元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が6日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、昨年大みそかのNHK「第76回紅白歌合戦」を振り返った。

昨年の紅白は視聴率も好結果。平均視聴率は第1部が30.8％、第2部が35.2％。歌手別では松田聖子の39.9％（午後11時38分）が最高だった。また瞬間最高は40.7％で5年ぶりに40％に到達した。

北斗は「見ました。最初から最後まで全部見ました」と回顧。「RIZIN」のRENAを携帯電話でチェックしつつも、紅白に釘付けだったという。

「楽しかったですよ。初めから凄く楽しかったけど、私らの年代だと、坂本冬美さんとか岩崎宏美さんとか、高橋真梨子さんとか」。さらに、「また最後は聖子さんがガツンときたね」とも話し、世代を彩った歌手たちの姿に興奮冷めやらぬ様子だった。

また、「ただ、レオンは凄かった」とも。番組にたびたびゲストで来ている新浜レオンのステージも盛り上がったといい、「レオンが出た瞬間は凄く盛り上げてるなと思って、あれで盛り上がった感じがした」とうれしそうに語っていた。