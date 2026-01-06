JR西日本は5日、七尾線観光列車「花嫁のれん」の一般発売を再開すると発表しました。能登半島地震後は貸切乗車ツアーなどの団体専用臨時列車として運行されてきましたが、2026年3月14日(土)以降の運行分からは個人の利用者も指定席特急券などを購入して乗車できるようになります。

団体ツアーじゃなくても乗れるぞ！ついに一般発売が解禁だ

これまで「乗りたいけどツアーに参加するのはちょっと……」と二の足を踏んでいた皆さんに朗報です。ついに「花嫁のれん」が、ふらっときっぷを買って乗れる列車として帰ってきます。

一般発売の対象となるのは、3月14日(土)から9月までの土曜日・日曜日のほか、ゴールデンウィークやシルバーウィークの祝日に運転される列車です。ただし、今回設定されるのは「花嫁のれん1号」と「花嫁のれん4号」の1日1往復のみ。「2号・3号」はお休みとなりますのでご注意ください。

運行日（イメージ）

きっぷは乗車日の1カ月前の10時から、JR西日本ネット予約「e5489」や全国のみどりの窓口などで発売されます。

【参考】

金沢〜和倉温泉、能登半島を走る観光列車「花嫁のれん」3月7日・8日の貸切乗車ツアーから運転を再開（※2025年1月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12994632.html

胃袋の準備はOK？豪華な食事で優勝しよう

「花嫁のれん」の醍醐味といえば、やっぱり車内で楽しめる豪華な食事です。もちろん今回も、事前予約制の食事サービスがバッチリ用意されています。

金沢発の「1号」では、老舗料亭「大友楼」が手掛ける「和軽食セット（3,800円）」が登場。加賀郷土料理や旬の食材が詰まったお重は、見ているだけで日本酒が欲しくなりそうです。

一方、和倉温泉発の「4号」では、世界的パティシエ・辻口博啓氏の「ル ミュゼ ドゥ アッシュ」による「スイーツセット（2,450円）」が楽しめます。オリジナルセレクトの生菓子や焼菓子で、旅の疲れも吹き飛ぶこと間違いなしです。

食事サービス

これらの食事は乗車券とは別に予約が必要で、利用日の1カ月前から4日前までに「tabiwa by WESTER」で購入する必要があります。

「花嫁のれん」運転概要

運転再開日：2026年3月14日(土)〜

運転日：3月14日以降の土日、GW・SWの祝日（※2026年10月以降は別途お知らせ）

▼対象列車

・花嫁のれん1号（金沢 11:00発⇒和倉温泉 12:25着）

・花嫁のれん4号（和倉温泉 17:07発⇒金沢 18:27着）

運転時刻（イメージ）

※2号・3号は運転なし

一般発売：乗車日1カ月前の10:00から（e5489、みどりの窓口など）

食事予約：乗車日1カ月前〜4日前まで（tabiwa by WESTER限定）

また、一般発売再開を記念して、2026年3月14日(土)〜3月29日(日)の期間に乗車した利用者には、アテンダントから「記念品」のプレゼントも予定されています（1人1個まで）。

2026年の春は、復活した「花嫁のれん」で能登の里山里海を巡る旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）