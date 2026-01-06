¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó±Ç²è¤Î¿·µ¡¼´¡¡¥ì¥ª¥ó¡¦¥«ー¥Õ¥§¥¤¤¬¸ùÏ«¼Ô¤Ë
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡¡¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¸æÇ¯71ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤¬Êü¤Ä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¤À¡£
»²¹Í¡§¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤È¥ì¥ª¥ó¡¦¥«ー¥Õ¥§¥¤¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¡¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¥Þ¥«¥ª¤ÇÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¡ª¡¡ÁÜººÅö¶É¤ÏÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¦¤¬¡¢É¬»à¤ÎÄÉÀ×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶õ¿¶¤ê¡£ÁÜºº¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿Åö¶É¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î·º»ö¥Û¥ï¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤°¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Û¥ï¥ó¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÎ¢¤ËÄ¶ÂçÊªÈÈºá¼Ô¡¦±Æ¡Ê¥ì¥ª¥ó¡¦¥«ー¥Õ¥§¥¤¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¼è¤ë¡£¥Û¥ï¥ó¤Ï±Æ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄÉÀ×ÈÉ¤ò·ëÀ®¤·¡¢°ø±ï¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê·º»ö¤ÎÄÌ¾Î¥°¥ª¥°¥ª¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ä¥£¥Õ¥©¥ó¡Ë¤â¤½¤ì¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î±Æ¤Ï¡¢¼Â¹Ô¥°¥ëー¥×¤ÎÉ®Æ¬¥·ー¥ï¥ó¡Ê¥Äー¥·¥ãー¡Ë¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢ÈùÌ¯¤ÊÍÉ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ï·¤¤¤¿Ã£¿Í¤¬¼ã¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡£¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹½¿Þ¤ÎÊª¸ì¤ÏÁý¤¨¤¿¡£¤³¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢ÃæÇ¯°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤Ë¥êー¥Á¤Ç¤¤ëÂç¥¹¥¿ー¤È³è¤¤Î¤¤¤¤¼ã¼ê¤¿¤Á¤òÌµÍý¤Ê¤¯¶¦±é¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥¹¥¿ー±Ç²è¤È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë±Ç²è¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡£ºòÇ¯¤À¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é¤Î¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤¬¤³¤ÎÂ¤¤ê¤òºÎÍÑ¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸«»ö¤Ê·æºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜºî¤Ï¤½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥ーÈÇ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥Ã¥ー¤¬¤³¤ÎÂ¤¤ê¤Î±Ç²è¤ËÄ©¤à¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¶áÇ¯¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥ー¡Ü¼ã¼ê¤Î¥Áー¥àÀï±Ç²è¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿ー±Ç²è¤È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë±Ç²è¡¢¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£¥¸¥ã¥Ã¥ー¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¸¥ã¥Ã¥ー±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼ã¼ê¤ò½¸¤á¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¸¥ã¥Ã¥ー±Ç²è¤Î¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥ー¤Î½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ã¥ー±Ç²è¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤É½¸½¤ò»È¤¦¤Ê¤éÇö¤á¤Î¥¸¥ã¥Ã¥ー±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¡£¤³¤³¤Ë¶áÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ã¥ー¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥ー¤Î½ÐÈÖ¤¬»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥µ¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í¼çÌò¤Ï¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ä¥£¥Õ¥©¥ó±é¤¸¤ë¼ã¤½÷À·º»ö¤Î¥°¥ª¥°¥ª¤À¡£Èà½÷¤Î·º»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤¬Êª¸ì¤ÎÂç¤¤Ê¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢ËÜºîºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¥ì¥ª¥ó¡¦¥«ー¥Õ¥§¥¤¤À¤í¤¦¡£¥¸¥ã¥Ã¥ー¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÂ¸ºß¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤à¤·¤í¥¸¥ã¥Ã¥ー°Ê¾å¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥ª¥ó¡¦¥«ー¥Õ¥§¥¤¤Ï·è¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤¬±é¤¸¤¿¡Ö±Æ¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥¸¥ã¥Ã¥ー±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È5¤ËÆþ¤ë¶¯Å¨¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤¤¡¦¶¯¤¤¡¦°¤¤¤Î»°Çï»Ò¤ò¸«»ö¤ËÂ·¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö±Æ¡×¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥ー±Ç²è¤é¤·¤¯¤Ê¤¤°Ìò¤À¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È2010Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹±Ç²èÉ÷Ì£¤Î°Ìò¤Ç¡¢±Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢²èÌÌ¤¬¥Ô¥ê¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ë¡Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬½Ð¤ë¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö±Æ¡×¤È¡¢Èà¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Ì¥¤»¤ëÏÄ¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¥ã¥é¤ò°ì¿ÍÆóÌò¤Ç±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¥Äー¥·¥ãー¤â¸«»ö¤À¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤â¥ì¥ª¥ó¡¦¥«ー¥Õ¥§¥¤¤¬ÂçÊ³Æ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ò¥ß¥¹¤Ã¤¿¡Ø¥ªー¥ë¥É¡¦¥Üー¥¤¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇËÜºîºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â67ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏ·¿Í¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¯¤¯ÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¼ãÊÖ¤êVFX¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎµÕ¡¢¥Îー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°Ìò¥µ¥¤¥É¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢±Ç²èÁ´ÂÎ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥ー´¶¤ò¾å¼ê¤¯ÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ËÜºî¤ò¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë±Ç²è¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¥ì¥ª¥ó¡¦¥«ー¥Õ¥§¥¤¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥ª¥ó¡¦¥«ー¥Õ¥§¥¤¤ÎÂçË½Áö¤Ë¤Ï¼ê¤Ë´À°®¤ê¡¢¼ã¼ê·º»ö¤é¤ÎÊ³Æ®¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¥¸¥ã¥Ã¥ー¤â¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ã¥Ã¥ー¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆ°¤¯¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¹ø¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¾¥¸¥ã¥Ã¥ー¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥óÅª¤Ë¤âÂçËþÂ¤À¤í¤¦¡Ê»þ¡¹¡¢¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡Ë¡£ÂçËþÂ¤Î¸ä³ÚÂçºî¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á²ÃÆ£¤è¤·¤¡Ë