idnttが、既存ユニット unevermetと新ユニット yesweareが融合した2ndミニアルバム『yesweare』を配信リリース。あわせて、リード曲「Pretty Boy Swag」のMVが公開された。

同アルバムは“僕たちこそが青春だ”という覇気に満ち、ためらうことなく自分自身をさらけ出すような力強いメッセージが込められた作品だ。2つのユニットが融合し、メガボーイズグループへと進化していくidnttの姿を表現している。

また、「Pretty Boy Swag」は重厚なベース、エレクトリックギター、そして華やかなブラスサウンドが調和した1曲。グルーヴ感溢れるサウンドが、15人のメンバーのエネルギッシュな歌声と圧倒的な群舞に融合している。

同アルバムには、リード曲「Pretty Boy Swag」のほか、エレクトロニックサウンドが際立つ「BOYS」、新ユニットのアイデンティティを象徴する「Yes We Are」、EDMベースのパワフルな「Rage Problem」、ジャッキングハウスの「Moon Burn」と全5曲が収録されている。

なおidnttは、unevermetから始まり、今回のyesweareを経て、最終的には24人の完全体 itsnotoverへと至るまでファンと共に成長する物語を紡いでいく。

（文＝リアルサウンド編集部）