Snow Manの公式YouTubeが更新され、9人揃って登場する動画が公開された。新年一発目の投稿となり、ファンの注目を集めている。

■Snow Manメンバーが勢揃い！「9人揃っております」と元気に報告

動画冒頭では「あけましておめでとうございます」と、9人が声を揃えて新年の挨拶。渡辺翔太がカメラを持って自撮りし、その周りにメンバーが集まる構図で、肩の力が抜けた自然な表情からは、グループの仲の良さが伝わってくる。

ファッションは、ニットやジャケット、ハットなどを取り入れたラフな装いが中心。それぞれの個性が際立つなか、ラウールの鮮やかなイエローのジャケットがひときわ目を引く。

続いて深澤辰哉が「9人揃っております」と、あらためて全員集合を報告。「新年一発目！ということで、あの企画…今年もやります」と宣言した。

新年恒例企画となっている、占い師・Love Me Doによる運勢ランキングが近日中に公開されるようで、佐久間大介が「Doいう感じなんだろうね」と話すと、阿部亮平がすかさず「Doだろうなあ？」と返答。メンバー同士が顔を見合わせて笑い合う場面もあり、終始リラックスした空気が漂っている。

最後は佐久間が「Doんな感じになるのか、ぜひ見てください」とファンへ呼びかけ、全員で手を振りながら動画を締めくくった。

SNSでは「後ろでぽわぽわの舘様かわいい」「待ってました！」「これを見ないと新年始まらない」「この企画大好き」「新年一発目でSnow Man全員揃ってるの嬉しい」「9人揃ってくれてることに感謝しかない」「あべちゃんオシャレ」といった声が相次いでいる。

■2025年のSnow Man運勢ランキング（前編・後編）

