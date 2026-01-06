　1月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは242銘柄。東証終値比で上昇は76銘柄、下落は133銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが10銘柄、値下がりは48銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は380円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2972>　サンケイＲＥ　　 125000 +21600（ +20.9%）
2位 <4530>　久光薬　　　　　　 6128　 +928（ +17.8%）
3位 <3326>　ランシステム　　　　861　 +110（ +14.6%）
4位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　　371　　+36（ +10.7%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　8.8　 +0.8（ +10.0%）
6位 <241A>　ＲＯＸＸ　　　　　572.5　+46.5（　+8.8%）
7位 <7624>　ＮａＩＴＯ　　　　147.4　+11.4（　+8.4%）
8位 <6731>　ピクセラ　　　　　 53.4　 +3.4（　+6.8%）
9位 <7771>　日本精密　　　　　　182　　+11（　+6.4%）
10位 <7360>　オンデック　　　　 1153　　+66（　+6.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2743>　ピクセル　　　　　　4.2　 -0.8（ -16.0%）
2位 <6630>　ヤーマン　　　　　　664　 -107（ -13.9%）
3位 <6255>　エヌピーシー　　　　650　　-42（　-6.1%）
4位 <5131>　リンカーズ　　　　161.1　 -8.9（　-5.2%）
5位 <9253>　スローガン　　　　　841　　-38（　-4.3%）
6位 <7679>　薬王堂ＨＤ　　　　 2111　　-82（　-3.7%）
7位 <9327>　イーロジット　　　232.6　 -8.4（　-3.5%）
8位 <1848>　富士ＰＳ　　　　　　560　　-20（　-3.4%）
9位 <3926>　オープンドア　　　　311　　-11（　-3.4%）
10位 <5341>　アサヒエイト　　　　235　　 -8（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　　 1420　+20.5（　+1.5%）
2位 <4689>　ラインヤフー　　　428.5　 +5.4（　+1.3%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2060　+14.5（　+0.7%）
4位 <8802>　菱地所　　　　　　 4033　　+13（　+0.3%）
5位 <4902>　コニカミノル　　　693.3　 +1.8（　+0.3%）
6位 <4062>　イビデン　　　　　 7030　　+18（　+0.3%）
7位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　987　 +2.5（　+0.3%）
8位 <4755>　楽天グループ　　 1008.5　 +2.5（　+0.2%）
9位 <6723>　ルネサス　　　　 2305.7　 +5.7（　+0.2%）
10位 <6326>　クボタ　　　　　　 2292　 +5.0（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1522　-14.5（　-0.9%）
2位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　886　 -8.3（　-0.9%）
3位 <7012>　川重　　　　　　　11760　 -110（　-0.9%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　 6480　　-47（　-0.7%）
5位 <8233>　高島屋　　　　　　 1690　-10.0（　-0.6%）
6位 <6954>　ファナック　　　　 6410　　-36（　-0.6%）
7位 <7453>　良品計画　　　　 2909.9　-15.6（　-0.5%）
8位 <6758>　ソニーＧ　　　　 4089.9　-21.1（　-0.5%）
9位 <5803>　フジクラ　　　　　18410　　-90（　-0.5%）
10位 <6526>　ソシオネクス　　　 2290　-11.0（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース