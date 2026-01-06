[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇76銘柄・下落133銘柄（東証終値比）
1月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは242銘柄。東証終値比で上昇は76銘柄、下落は133銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが10銘柄、値下がりは48銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は380円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2972> サンケイＲＥ 125000 +21600（ +20.9%）
2位 <4530> 久光薬 6128 +928（ +17.8%）
3位 <3326> ランシステム 861 +110（ +14.6%）
4位 <6613> ＱＤレーザ 371 +36（ +10.7%）
5位 <8918> ランド 8.8 +0.8（ +10.0%）
6位 <241A> ＲＯＸＸ 572.5 +46.5（ +8.8%）
7位 <7624> ＮａＩＴＯ 147.4 +11.4（ +8.4%）
8位 <6731> ピクセラ 53.4 +3.4（ +6.8%）
9位 <7771> 日本精密 182 +11（ +6.4%）
10位 <7360> オンデック 1153 +66（ +6.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 4.2 -0.8（ -16.0%）
2位 <6630> ヤーマン 664 -107（ -13.9%）
3位 <6255> エヌピーシー 650 -42（ -6.1%）
4位 <5131> リンカーズ 161.1 -8.9（ -5.2%）
5位 <9253> スローガン 841 -38（ -4.3%）
6位 <7679> 薬王堂ＨＤ 2111 -82（ -3.7%）
7位 <9327> イーロジット 232.6 -8.4（ -3.5%）
8位 <1848> 富士ＰＳ 560 -20（ -3.4%）
9位 <3926> オープンドア 311 -11（ -3.4%）
10位 <5341> アサヒエイト 235 -8（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1420 +20.5（ +1.5%）
2位 <4689> ラインヤフー 428.5 +5.4（ +1.3%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2060 +14.5（ +0.7%）
4位 <8802> 菱地所 4033 +13（ +0.3%）
5位 <4902> コニカミノル 693.3 +1.8（ +0.3%）
6位 <4062> イビデン 7030 +18（ +0.3%）
7位 <3697> ＳＨＩＦＴ 987 +2.5（ +0.3%）
8位 <4755> 楽天グループ 1008.5 +2.5（ +0.2%）
9位 <6723> ルネサス 2305.7 +5.7（ +0.2%）
10位 <6326> クボタ 2292 +5.0（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1522 -14.5（ -0.9%）
2位 <3861> 王子ＨＤ 886 -8.3（ -0.9%）
3位 <7012> 川重 11760 -110（ -0.9%）
4位 <5802> 住友電 6480 -47（ -0.7%）
5位 <8233> 高島屋 1690 -10.0（ -0.6%）
6位 <6954> ファナック 6410 -36（ -0.6%）
7位 <7453> 良品計画 2909.9 -15.6（ -0.5%）
8位 <6758> ソニーＧ 4089.9 -21.1（ -0.5%）
9位 <5803> フジクラ 18410 -90（ -0.5%）
10位 <6526> ソシオネクス 2290 -11.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2972> サンケイＲＥ 125000 +21600（ +20.9%）
2位 <4530> 久光薬 6128 +928（ +17.8%）
3位 <3326> ランシステム 861 +110（ +14.6%）
4位 <6613> ＱＤレーザ 371 +36（ +10.7%）
5位 <8918> ランド 8.8 +0.8（ +10.0%）
6位 <241A> ＲＯＸＸ 572.5 +46.5（ +8.8%）
7位 <7624> ＮａＩＴＯ 147.4 +11.4（ +8.4%）
8位 <6731> ピクセラ 53.4 +3.4（ +6.8%）
9位 <7771> 日本精密 182 +11（ +6.4%）
10位 <7360> オンデック 1153 +66（ +6.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 4.2 -0.8（ -16.0%）
2位 <6630> ヤーマン 664 -107（ -13.9%）
3位 <6255> エヌピーシー 650 -42（ -6.1%）
4位 <5131> リンカーズ 161.1 -8.9（ -5.2%）
5位 <9253> スローガン 841 -38（ -4.3%）
6位 <7679> 薬王堂ＨＤ 2111 -82（ -3.7%）
7位 <9327> イーロジット 232.6 -8.4（ -3.5%）
8位 <1848> 富士ＰＳ 560 -20（ -3.4%）
9位 <3926> オープンドア 311 -11（ -3.4%）
10位 <5341> アサヒエイト 235 -8（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1420 +20.5（ +1.5%）
2位 <4689> ラインヤフー 428.5 +5.4（ +1.3%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2060 +14.5（ +0.7%）
4位 <8802> 菱地所 4033 +13（ +0.3%）
5位 <4902> コニカミノル 693.3 +1.8（ +0.3%）
6位 <4062> イビデン 7030 +18（ +0.3%）
7位 <3697> ＳＨＩＦＴ 987 +2.5（ +0.3%）
8位 <4755> 楽天グループ 1008.5 +2.5（ +0.2%）
9位 <6723> ルネサス 2305.7 +5.7（ +0.2%）
10位 <6326> クボタ 2292 +5.0（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1522 -14.5（ -0.9%）
2位 <3861> 王子ＨＤ 886 -8.3（ -0.9%）
3位 <7012> 川重 11760 -110（ -0.9%）
4位 <5802> 住友電 6480 -47（ -0.7%）
5位 <8233> 高島屋 1690 -10.0（ -0.6%）
6位 <6954> ファナック 6410 -36（ -0.6%）
7位 <7453> 良品計画 2909.9 -15.6（ -0.5%）
8位 <6758> ソニーＧ 4089.9 -21.1（ -0.5%）
9位 <5803> フジクラ 18410 -90（ -0.5%）
10位 <6526> ソシオネクス 2290 -11.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース