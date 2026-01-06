6日（火）、第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の2回戦が行われ、Cコートの第5試合で鎮西（熊本）と愛工大名電（愛知）が対戦した。

令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）と第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）で王者に輝いた鎮西は、同校初の3冠に向けて本大会の初戦に挑んだ。対する愛工大名電は5日に行われた1回戦で常翔学園（大阪）にフルセット勝利し、2回戦に進んでいる。

注目の第1セットは互いにサーブミスの続く立ち上がりとなった。前に出た鎮西は高い攻撃力でその差を広げていく。その後も鎮西の勢いは止まらず。点差は大きく開いていき、第1セットを25-12で鎮西が制す。

続く第2セットは一転、愛工大名電が8-0と一気にリードする入りに。ミスを減らし、点差を縮めていきたい鎮西だが、愛工大名電が粘り強い守備や硬軟織り交ぜた攻撃でリードを保つ。以降もペースを握り続けた愛工大名電。第2セットを取り返し、勝負は最終第3セットに突入した。

第3セットは序盤、立て直しを図る鎮西が先行する。中盤から終盤にかけ、鎮西は巧みな攻撃で点差を広げていく。その後も主導権を握り続けた鎮西は第3セットを取り、フルセット勝利を収めた。

シードとして2回戦から登場した鎮西。初戦の硬さも見えたが、Wエースの岩下将大（3年生）と一ノ瀬漣（2年生）やミドルブロッカーの西原涼瑛（3年生）を中心に勝利をもぎ取った。次戦の3回戦は8日（木）に行われ、鎮西は7日（水）に行われる土浦日大（茨城）vs 高岡第一（富山）の勝者と対戦する。

■試合結果

鎮西（熊本）2-1 愛工大名電（愛知）

第1セット 25-12

第2セット 19-25

第3セット 25-16