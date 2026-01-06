セイコー創業145周年、4ブランドから記念モデル - キングセイコー、プロスペックス、プレザージュ、アストロン
セイコーウオッチは、1881年創業からの145周年を記念して、〈キングセイコー〉〈セイコー プロスペックス〉〈セイコー プレザージュ〉〈セイコー アストロン〉の4ブランドから限定モデルを発表した。セイコーの歴史的な足跡をたどる特別仕様で、2月6日に発売、価格は26万4,000円〜39万6,000円となる。
創業から今日までの歩みをブランドごとに表現。キングセイコーはクラシックな意匠、プロスペックスはスポーツ性能、プレザージュは装飾技法、アストロンは先進的なGPSソーラー機構といったところか。歴史と未来という2つの方向性を示すコレクションだ。
キングセイコー：創業期の美を型打文様で表現
セイコー創業145周年記念＜キングセイコー＞ KS1969 限定モデル「SDKA027」
キングセイコーの限定モデルは、精工舎（時計工場）の設立前に創業者の服部金太郎が輸入懐中時計に施した精緻な彫刻から着想を得たという型打文様を、グレーのグラデーションダイヤルに表現。ゴールドカラーのロゴや針、インデックスを配し、外観全体に上質な雰囲気をまとう。
輸入後に彫刻を施して「服部時計店」で販売していた輸入懐中時計
○セイコー創業145周年記念＜キングセイコー＞ KS1969 限定モデル
型番：SDKA027
ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール
ケースサイズ：外径39.4mm×厚さ9.9mm
風防：ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）
防水性能：日常生活用強化防水（5気圧）
ムーブメント：自動巻き（手巻つき）機械式「キャリバー6L35」
パワーリザーブ：約45時間
限定本数：世界800本（うち国内300本）
価格：39万6,000円
プロスペックス：精緻な文様でスポーツ性能を支える
セイコー創業145周年記念＜セイコー プロスペックス＞ スピードタイマー メカニカルクロノグラフ 限定モデル「SBEC031」
セイコー プロスペックスのスピードタイマー メカニカルクロノグラフ限定モデルは、キングセイコーと同じ着想の型打文様を採用したダイヤル。温かみのある静謐（せいひつ）なホワイトダイヤルに、ゴールドの針とインデックスが映える。ストップウオッチは30分計と12時間計だ。
○セイコー創業145周年記念＜セイコー プロスペックス＞ スピードタイマー メカニカルクロノグラフ 限定モデル
型番：SBEC031
ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」加工）
ケースサイズ：外径42.0mm×厚さ14.6mm
風防：デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
ムーブメント：自動巻き（手巻つき）機械式「キャリバー8R48」
パワーリザーブ：約45時間
限定本数：世界700本（うち国内150本）
価格：35万2,000円
プレザージュ：伝統の装飾技法と薄型設計
セイコー創業145周年記念＜セイコー プレザージュ＞ クラシックシリーズ クラフツマンシップ 琺瑯ダイヤル 限定モデル「SARX136」
セイコー プレザージュの限定モデルは、クラフツマンシップシリーズの琺瑯ダイヤルを採用。創成期の懐中時計「タイムキーパー」をオマージュし、オリジナルのデザインや装飾を現代的に再解釈している。丸みを帯びたケースとボックス型サファイアガラスは洗練されたプロポーションだ。可動式の引通しレザーストラップは、LWG（レザーワーキンググループ）の認証タンナーが生産したもの。
「タイムキーパー 17型」（左）と、今回の新作「SARX136」（右）。玉ねぎのようなりゅうずと、見やすく整えたローマンインデックスの書体に注目
○セイコー創業145周年記念＜セイコー プレザージュ＞ クラシックシリーズ クラフツマンシップ 琺瑯ダイヤル 限定モデル
型番：SARX136
ケース素材：ステンレススチール（ゴールドめっき）
ケースサイズ：外径35.0mm×厚さ12.3mm
風防：ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）
ストラップ：牛皮革
防水性能：日常生活用強化防水（5気圧）
ムーブメント：自動巻き（手巻つき）機械式「キャリバー6R51」
パワーリザーブ：約72時間
限定本数：世界1,450本（うち国内400本）
価格：26万4,000円
アストロン：進化を続けるGPSソーラーウオッチ
セイコー創業145周年記念＜セイコー アストロン＞ Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ 限定モデル「SBXC186」
セイコー アストロンの限定モデルは、NexterシリーズのGPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフをベースとする。ケースとブレスレットにはチタン素材を採用し、スーパー ブラックダイヤシールド処理によって耐傷性を向上。外装はブラックを基調としつつ、針、インデックス、ベゼル、ブレスレットなどのゴールドを引き立てている。
○セイコー創業145周年記念＜セイコー アストロン＞ Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ 限定モデル
型番：SBXC186
ケース／ブレスレット素材：チタン（スーパー ブラックダイヤシールド）
ケースサイズ：外径44.1mm×厚さ14.4mm
風防：デュアルカーブサファイアガラス（スーパークリアコーティング）
防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
ムーブメント：クオーツ式GPSソーラー「キャリバー5X83」
おもな機能：ストップウオッチ（1/20秒計測・12時間計）、パーペチュアルカレンダー、ワールドタイム（38タイムゾーン、サマータイム対応）、デュアルタイム表示、衛星電波受信によるタイムゾーン修正
限定本数：世界1,450本（うち国内600本）
価格：37万4,000円
ギャラリー（クリック／タップで拡大）
キングセイコー「SDKA027」
プロスペックス「SBEC031」
プレザージュ「SARX136」
アストロン「SBXC186」
