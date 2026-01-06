町田啓太、俳優活動15周年 アニバーサリーフォトブック発売決定
俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』が、小学館より5月12日に発売されることが決まった。約6年ぶりの写真集となる。
東京、ソウル、台北を中心とした三つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影。さらに、初となる書き下ろしエッセーも織り込まれることで町田啓太の「今」が立体的に表現された本となる。3冊セット計240ページの超大ボリューム写真集とトレカ3種が特製ケースに封入される。
発売決定の情報と合わせて、カット4点が解禁された。すべてソウル篇からで、力強い躍動感と衣装の繊細さが相まった印象的な1枚、ソウルのローカルマートでちょこんと店番をする町田啓太、氷上に舞い降りた町田啓太、活動15周年をラグジュアリーなホテルで祝った遊び心ある1枚の計4カットとなっている。
町田は「写真集は約6年ぶり。もう出さないと思っていましたが、お声がたくさん届いていること、そして以前のものを古いアルバムのように大切に大切に抱きかかえていた方たちを目にしたとき…心がきゅっとして絶対何らかの形で出せるように頑張ろうと決めました。実現できて嬉しいです」とコメントしている。
また、アニバーサリーブック公式Xも開設された。解禁カットやオフショット、その他情報を発信していく。
『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』は、小学館より5月12日発売。定価5720円。
※町田啓太のコメント全文と、ストア限定特典は以下の通り。
＜町田啓太コメント＞
俳優として舞台に立ってから15年という節目にアニバーサリーフォトブックを発売させていただくことになりました！！
写真集は約6年ぶり。
もう出さないと思っていましたが、お声がたくさん届いていること、そして以前のものを古いアルバムのように大切に大切に抱きかかえていた方たちを目にしたとき…心がきゅっとして絶対何らかの形で出せるように頑張ろうと決めました。
実現できて嬉しいです。
せっかくなので自分にとって想い入れのある場所や好きな場所で撮影したいなーとわがままを言ってみたら、なんと…東京、ソウル、台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地にゆかりのある3人のカメラマンさんに撮ってもらえることに！
こんなご褒美みたいなことがあっていいのかと思いましたし、「絶対良いものを作ろう！」と目を輝かせて力を貸してくださるスタッフのみなさんの気持ちに感動して多幸感で満たされております。
視点、感性、ケミストリーが全く違って楽しいのもこの企画ならでは！
世界は広く愉しくて美しいなと感じさせてもらっています。
まだまだ少ない年月ではありますが、歩みを止めず15年やってきて感じてきたもの、素直な気持ちなど、恥ずかしながら少し文章にもしてみたりしているので、現在地の自分をこの本にたくさん詰め込んでいます。
この本、いろんな意味でちょっとボリューミーかもしれません。笑
真心を込めてつくっていますので是非楽しみにしていてください。
町田啓太より。
＜ストア限定特典＞
（1）B3折り目なし限定ポスター（全2種）：セブンネット、HMV（オンライン限定）（ストアにより絵柄が異なる。）
（2） 国内限定トレカ（全2種）：楽天ブックス、タワーレコード（オンライン限定）（ストアにより絵柄が異なる。）
（3）KEITA MACHIDA OFFICIAL FANCLUB限定カバー
（4）海外書店共通限定トレカ：Kinokuniya THAILAND（オンラインと店舗）、Kinokuniya TAIWAN（オンラインと店舗）、台湾淳久堂書店（店舗のみ）ほか（全ストア共通絵柄）
