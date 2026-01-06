M!LKメンバー、Snow Manのライブ満喫＆“憧れ”阿部亮平と食事へ「推しと推し」「2ショットが可愛すぎて滅！」反響続々
【モデルプレス＝2026/01/06】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が5日、自身のInstagramを更新。Snow Manの阿部亮平との2ショットを披露した。
【写真】Snow Man阿部に憧れる「紅白」初出場アイドル
この日、曽野は「スノはじめ」「Snow ManさんのライブをONで全身浴びさせてもらいました」とSnow Manの5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を訪れたことを報告。M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」にかけて「ほんまに最高すぎて、滅！」と感想をつづり、一緒に曲中の“滅ポーズ”をした阿部との2ショットを披露した。
さらに「そしてOFFでは、阿部さんに、おいしいごはんをごちそうになりました！」とプライベートで食事をしたことを告白。「言葉の一つひとつが人生訓で、背中の大きさを改めて感じる時間でした。ONもOFFも、どこまでもかっこいい大先輩。ライブも時間も言葉も、すべてが学びでした！阿部さんありがとうございました！」と尊敬の念を示し「2026年もよろしくお願いします」とメッセージをつづった。
阿部に憧れ、気象予報士の資格取得に向けて勉強していると公言している曽野。そんな2人の2ショットに、ファンからは「夢みたいな2ショット」「嬉しそうな姿が見れて幸せ」「可愛すぎて滅！爽やかすぎて滅！」「推しと推し」「素敵なエピソード」「気象予報士の資格取れますように…！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
