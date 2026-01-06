ドラマシリーズ『ワンダーマン』キービジュアル

　マーベル最新ドラマシリーズ『ワンダーマン』（全8話）が、28日からディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」で独占配信されることが決まった。主人公は、いつものMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）と同じく最強ヒーロー“ワンダーマン”…と思いきや、ワンダーマンというヒーロー役を演じたいだけの俳優サイモン・ウィリアムズ（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世）。日本配信日発表に合わせ、ヒーロー役志望のサイモンが激戦のオーディションに挑む本予告とキービジュアルも公開された。

【動画】なぜサイモンはパワーを隠してまで“ヒーロー役”にこだわるのか？　『ワンダーマン』本予告

　“ヒーロー映画へのテコ入れ”を掲げるアカデミー賞受賞監督のフォン･コヴァクが、世界的に有名なヒーロー映画『ワンダーマン』をリメイクすると聞きつけ、主演のオーディションに名乗りを上げたサイモン・ウィリアムズ。

　ワンダーマン役へ人一倍の執着を持つサイモンは、『アイアンマン3』でトニー・スタークと敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を演じていた先輩俳優トレヴァー・スラッタリーにも背中を押され、熱意と努力でオーディションを勝ち抜いていく。

　フォン･コヴァク監督とも対面し、ワンダーマン役決定間近！　と思われたが、サイモンは誰にも言えない秘密を隠していた―。

　公開された映像では、ハリウッドの先輩俳優であるトレヴァーのアドバイスを受けながら、フォン･コヴァク邸にて行われるオーディションに挑むサイモンの姿が映し出される。

　“ワンダーマン”に運命を感じたのか、或いは他の理由があるのか「この役は俺の全てだ」と語り、人生を変えるチャンスを前に興奮を隠せないサイモン。

　数えきれない役者が集まるオーディション現場で、緊張からサイモンの身体は震え、目も泳ぎまくりだが、その目には“ある秘密”を隠しているゆえの動揺も垣間見えている―。その秘密とは、実はサイモンがスーパーパワーを隠し持っていることだった!?

　そのパワーはコップの水面を震わせる程度のものだったが、やがて自身の周りの物を動かし、ついにはテーブルを粉々に砕く強力な力へと変化を遂げていく。オーディションでは“スーパーパワーを持たないことを誓う証明書”へのサインにも即答で応じていたサイモン。

　なぜサイモンは“本物のヒーロー”ではなく、パワーを隠してまで“ヒーロー役”にこだわるのか？　そしてサイモンはスーパーパワーをどこで手に入れたのか？

　製作総指揮・脚本を務め、複数エピソードの監督も手掛けるのは、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』の監督、そして『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でも監督を担うデスティン・ダニエル・クレットン。

　主演にヤーヤ（『グレイテスト・ショーマン』『アクアマン』シリーズ）、そしてベン・キングズレー（『シンドラーのリスト』『ジャングル・ブック』）やエド・ハリス（『トゥルーマン・ショー』『トップガン マーヴェリック』）らが脇を固める“異色中の異色”のMCU作品だ。

　サイモンはパワーを最後まで隠しきり“ワンダーマン役”を勝ち取れるのか？　それともパワーを公表し、“本物のワンダーマン”となるのか。マーベルがヒーロー映画に一石を投じることが予感される本作のストーリーに期待がかかる。

　ドラマシリーズ『ワンダーマン』は、1月28日からディズニープラスにて全8話独占配信。