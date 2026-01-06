異色のMCUドラマ『ワンダーマン』1.28配信決定！ “ヒーローを演じたい俳優”が主人公
マーベル最新ドラマシリーズ『ワンダーマン』（全8話）が、28日からディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」で独占配信されることが決まった。主人公は、いつものMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）と同じく最強ヒーロー“ワンダーマン”…と思いきや、ワンダーマンというヒーロー役を演じたいだけの俳優サイモン・ウィリアムズ（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世）。日本配信日発表に合わせ、ヒーロー役志望のサイモンが激戦のオーディションに挑む本予告とキービジュアルも公開された。
【動画】なぜサイモンはパワーを隠してまで“ヒーロー役”にこだわるのか？ 『ワンダーマン』本予告
“ヒーロー映画へのテコ入れ”を掲げるアカデミー賞受賞監督のフォン･コヴァクが、世界的に有名なヒーロー映画『ワンダーマン』をリメイクすると聞きつけ、主演のオーディションに名乗りを上げたサイモン・ウィリアムズ。
ワンダーマン役へ人一倍の執着を持つサイモンは、『アイアンマン3』でトニー・スタークと敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を演じていた先輩俳優トレヴァー・スラッタリーにも背中を押され、熱意と努力でオーディションを勝ち抜いていく。
フォン･コヴァク監督とも対面し、ワンダーマン役決定間近！ と思われたが、サイモンは誰にも言えない秘密を隠していた―。
公開された映像では、ハリウッドの先輩俳優であるトレヴァーのアドバイスを受けながら、フォン･コヴァク邸にて行われるオーディションに挑むサイモンの姿が映し出される。
“ワンダーマン”に運命を感じたのか、或いは他の理由があるのか「この役は俺の全てだ」と語り、人生を変えるチャンスを前に興奮を隠せないサイモン。
数えきれない役者が集まるオーディション現場で、緊張からサイモンの身体は震え、目も泳ぎまくりだが、その目には“ある秘密”を隠しているゆえの動揺も垣間見えている―。その秘密とは、実はサイモンがスーパーパワーを隠し持っていることだった!?
そのパワーはコップの水面を震わせる程度のものだったが、やがて自身の周りの物を動かし、ついにはテーブルを粉々に砕く強力な力へと変化を遂げていく。オーディションでは“スーパーパワーを持たないことを誓う証明書”へのサインにも即答で応じていたサイモン。
なぜサイモンは“本物のヒーロー”ではなく、パワーを隠してまで“ヒーロー役”にこだわるのか？ そしてサイモンはスーパーパワーをどこで手に入れたのか？
製作総指揮・脚本を務め、複数エピソードの監督も手掛けるのは、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』の監督、そして『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でも監督を担うデスティン・ダニエル・クレットン。
主演にヤーヤ（『グレイテスト・ショーマン』『アクアマン』シリーズ）、そしてベン・キングズレー（『シンドラーのリスト』『ジャングル・ブック』）やエド・ハリス（『トゥルーマン・ショー』『トップガン マーヴェリック』）らが脇を固める“異色中の異色”のMCU作品だ。
サイモンはパワーを最後まで隠しきり“ワンダーマン役”を勝ち取れるのか？ それともパワーを公表し、“本物のワンダーマン”となるのか。マーベルがヒーロー映画に一石を投じることが予感される本作のストーリーに期待がかかる。
ドラマシリーズ『ワンダーマン』は、1月28日からディズニープラスにて全8話独占配信。
