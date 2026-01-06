ジャスティン・ビーバー、愛息子と釣りに 「大きくなってる」「もう歩いてるなんて」と驚く声
米人気歌手のジャスティン・ビーバーが、1歳半の息子ジャック・ブルースと釣りに出かけた写真を公開。ジャスティンとおそろいのスウェットを着たジャック・ブルースの姿に、たまに会う親戚のような反応を見せるファンが続出している。
【写真】はだしのあんよで歩く姿がかわいい！ 1歳半の息子ジャック・ブルースと釣りに出かけたジャスティン
現地時間1月2日にインスタグラムを更新したジャスティン。公開された写真には、釣り上げた魚とセルフィーに収まる、ジャスティン＆ジャック・ブルース親子や、歩き去っていくジャック・ブルースの後ろ姿が収められている。
2人はおそろいでマルチカラーのグラフィックプリントのトップスをまとっており、和やかな父子タイムだったことが窺われる。
すっかり大きくなったジャック・ブルースの姿に、ファンは驚きを隠せないようで、「大きくなっているから、写るのがジャックだと理解するのに時間がかかった」「ジャックの成長が速い！」「生まれたばかりだと思っていたら、もう歩いてる！」「私のベイビーがベイビーと一緒にいるなんて」「ジャックが大きくなってる。時が経つの早いな」「私の赤ちゃんジャックが…」などと反響が寄せられている。
2018年にモデルで実業家のヘイリー・ビーバーと結婚したジャスティンは、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにし、第1子を授かったことを公表。同年8月にジャック・ブルースが誕生した。2人はジャック・ブルースの顔を公表していないものの、時折SNSを通じて息子の様子をシェアしており、昨年のクリスマスにはサンタ帽をかぶったジャック・ブルースの姿をインスタグラムで公開し、ファンをメロメロにさせていた。
引用：「ジャスティン・ビーバー」インスタグラム（＠lilbieber）
