フォーエバーヤングが１月６日、２０２５年ＪＲＡ賞の年度代表馬に輝いた。年度代表馬の投票は１２回目で、私も迷わずフォーエバーヤングに投票した。一方、毎年、必ず聞いてきた意見が「ＪＲＡ賞だから、ＪＲＡのＧ１で勝った馬でないと」。もちろん、そういう声があっても不思議はない。芝の国内Ｇ１勝ち馬に票が流れるとみていたが、２４８票のうち２２６票で予想を上回る得票率９１・１％。２０１６年の凱旋門賞からＪＲＡ海外発売馬券が始まって、今や海外での日本調教馬の活躍が当たり前になり、報道陣の視点も変わってきたと感じた。

年度代表馬は、その年を象徴する馬に授与されるものと私は思っている。２０２５年の競馬で一番の明るい話題は、フォーエバーヤングが日本調教馬として史上初の米Ｇ１・ブリーダーズＣクラシックを制覇したこと。「ＮＨＫニュース７」のスポーツコーナーで取り上げられるなど、改めて反響の大きさを感じた。ドジャースのワールドシリーズ連覇と同じ日にならなければ、トップニュースになってもいい話題だった。２５年はフォーエバーヤングが大活躍し、日本競馬の進化、素晴らしさを世界に示した年だったと、ファンに語り継がれていくはずだ。

続いて国内の中央競馬で私が最も印象に残ったのは、フランス調教馬のカランダガンが外国調教馬として２０年ぶりにジャパンＣを制したこと。世界ランク１位の実力、強さを目の当たりにして日本の競馬ファンは驚嘆した。その年のベストレースを選出してみてはという声が出るのは当然で、私は「●年ベストＪＲＡ・Ｇ１」という部門をつくってみてはと思う。

昨年ならジャパンＣに加え、３歳のミュージアムマイルが制した有馬記念、北村友一騎手がクロワデュノールを勝利に導いた日本ダービー、メイショウタバルが勝ち、武豊騎手と松本好雄オーナー（昨年８月に死去）が喜びを分かち合った宝塚記念との争いになるのでは。その年で純粋に最もインパクトがあったＧ１レースにスポットライトを当てる賞ができたら、素晴らしいなと思っている。（競馬デスク・内尾 篤嗣）