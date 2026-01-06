令和ロマン・松井ケムリの“下積み時代”に「いい加減にしろ！」「下積め！」
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「サンド屋台」（TBS系）に出演。“下積み時代”について語った。
面白いトークをしたら絶品グルメをゲットできる企画「グルメ射的」で、“下積み時代”の話題になり、松井は「僕、下積みは…僕、父親が大和証券の副会長なんですけど」と切り出し、スタジオのメンバーから「下積みないやん！」「下積みなんかねえじゃん」「ナンバー2でしょ？？」とツッコミが飛ぶ。
松井は改めて「大和証券の副会長なんですけど、でも、下積みしてます」と話し、「やっぱり若手1年目、2年目のときはどうしても、お笑いだけじゃご飯食べられないですから。お腹が空いたらパパにアポを取って、『ローリーズ』（ロウリーズ・ザ・プライムリブ）っていうローストビーフを食べさせてもらって」と、300グラム1万2000円（別途サービス料）の高級ローストビーフを一例として挙げる。
そして、「でもそれでもやっぱり、お金がないと暮らせないですから。バイトはやっぱ必要じゃないですか。芸人もスケジュールランダムなんで、UberEATS、めっちゃ人気なんです、芸人の中でもバイトとして。だから、僕、UberEATSしようって思って、パパに『UberEATSするわ』って言ったら、パパが15万円のチャリ買ってくれて」と話し、スタジオの面々から再び「いい加減にしろ！」「なんだその話！」「下積め！」「下積んでねぇんだよ！」とツッコミが飛んだ。
さらに「いま福岡に、“よしもと福岡 大和証券劇場”って劇場があるんですよ。パパが劇場のネーミングライセンスを買ってくれて（笑）。僕、そこを“別荘”って呼んでるんですけど」と話し、吉本興業の先輩・陣内智則は「劇場や！劇場や、そこは！しのぎを削る劇場や！」とツッコんだ。
