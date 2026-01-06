log youが、4thデジタルシングル「変更線」を本日配信リリースした。

新曲「変更線」は、可愛いイメージを超えて、“カッコよさ”を前面に打ち出した挑戦作だという。成長しながら新しい未来へ踏み出す、その境界線を越える瞬間を「そばで見ていてね」という想いとともに、心に響くサウンドで届ける楽曲に仕上がっているとのこと。

また、log youは1月5日に開催された所属アイドルプロジェクト『PEAK SPOT』の主催イベント＜PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -＞にて、6月10日に東京・Spotify O-EASTにて初ワンマンライブを開催することを発表した。さらに、＜PEAK SPOT JOIN＞の東名阪ツアーが2月から3月に掛けて開催されることも発表された。

また、11月15日に東京・恵比寿 LIQUIDROOMで行われたlog youのデビュー公演となるPEAK SPOT主催イベント＜PEAK SPOT JOIN Vol.1＞にて披露した本楽曲のライブ映像が本日公開された。

◾️＜log you 1st ワンマンライブ＞ 日程：2026年6月10日（水）

会場：東京都 Spotify O-EAST

◾️＜PEAK SPOT JOIN＞東名阪ツアー ◆＜PEAK SPOT JOIN Vol.4- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -＞

日程：2026年2月14日（土）

会場：大阪府 amHALL

時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00 ◆＜PEAK SPOT JOIN Vol.5- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -＞

日程：2026年3月1日（日）

会場：愛知県 名古屋 インターナショナルレジェンドホール（Nagoya International Legend Hall）

時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00 ◆＜PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -＞

日程：2026年3月22日（日）

会場：東京都 harevutai

時間：開場 12:00 ／ 開演 13:00 詳細：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784