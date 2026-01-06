３年ぶり復帰の浦和ＤＦ宮本優太　交渉で伝えた決意「どちらもできると考えてもらわなければ帰らない」

Ｊ１浦和は６日、埼玉スタジアムで新体制発表会見を行った。昨季は期限付き移籍先の京都から３年ぶりに復帰したＤＦ宮本優太は「昨季まで浦和にいた選手の話を聞くと、当たり前にできていたことが当たり前にできなくなっている、ようなことを話していたので、まずそういうところを変えていかないと」と厳しい表情を浮かべた。

宮本は昨季、京都でセンターバック（ＣＢ）としてチームの３位躍進に貢献。前回の浦和在籍時は右サイドバック（ＳＢ）としてプレーしてきたが、今回浦和復帰に際してのポジションについて「交渉の段階で、どちらもできると考えてもらえなければ帰らない、とはっきり言ったので。僕自身（京都での）２年間で得た力は、少なからず還元できると思っている。今は出ろ、と言われたところで、求められている以上のことをがんばりたい」と明かした。

昨季の浦和は優勝争いに絡めず７位。１００年構想リーグはマチェイ・スコルジャ監督が続投し、半年間のイレギュラーなシーズンに挑むことに。今オフにはＤＦホイブラーデンやＦＷチアゴサンタナ、ＭＦ松本や大久保といった実力者を放出し、昨季ＦＣ東京に期限付き移籍していたＦＷ長倉も完全移籍でチームを去った。一方、新加入は期限付き移籍からの復帰を除けば７人で、昨季特別指定としてリーグ戦初ゴールもマークしたＦＷ肥田野蓮治ら大学生が４人、ユースからの昇格が２人、そして柏から獲得したＤＦ片山となった。

【新加入選手 （）内は全所属】

ＦＷ和田武士（浦和ユースＤＦ田中義峯（浦和ユース）

ＦＷ二田理央（湘南への期限付き移籍より復帰）

ＧＫ吉田舜（湘南への期限付き移籍より復帰）

ＤＦ片山瑛一（柏）

ＤＦ宮本優太（京都への期限付き移籍より復帰）

ＦＷ松永颯汰（流通経済大学）

ＭＦ植木颯（日本大学） ＦＷ肥田野蓮治（桐蔭横浜大学）

ＧＫ佐藤瑠星（筑波大学）

※ＤＦルカ・ディドゥリカ（昨年１０月にメルボルン・ビクトリーＵ―２１より加入）