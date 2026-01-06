鳥栖から完全移籍加入となったマルセロ・ヒアンが「19」から「9」へ変更

FC東京は1月5日、2026年の明治安田J1百年構想リーグのトップチーム選手背番号を発表した。

サガン鳥栖から完全移籍加入となったFWマルセロ・ヒアンは期限付き移籍中だった昨季に背負った「19」から「9」へと変更。同様に浦和レッズからの期限付き移籍から完全移籍で加入したFW長倉幹樹は「26」が継続となった。

その他、新加入組ではGK田中颯が「1」、DF稲村隼翔が「17」、DF橋本健人が「42」、MF山田楓喜が「71」に決定。ファジアーノ岡山への育成型期限付き移籍から復帰したMF佐藤龍之介は2024年シーズンと同じ「23」となった。

MF安斎颯馬が海外移籍を前提した準備と手続きでチームを離脱したことにより「7」は空き番号となっている。

サポーターの期待はやはりエースストライカーの象徴である9番を与えられたヒアンに向けられている。SNSでは「ヒアンが9番！ 今年は更に決めてくれ！」「ゴール量産に期待！」「ヒアン頼んだぞ」「No.9を受け継いだヒアンがルーカスやディエゴのようになりますように」「正真正銘東京のエースになってくれ」といった声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）