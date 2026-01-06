1月3日の未明、舟形町の公式ラインから誤った災害メッセージ40通が立て続けに配信された問題で、原因はシステムエラーの可能性が高いことが分かりました。舟形町では、サイバーテロなどの可能性は低いとみて、原因の特定を進めています。



この問題は、1月3日の午前1時過ぎ、舟形町の公式LINEから災害に関する誤ったメッセージ40通が立て続けに配信されたもので町の公式LINEに登録するおよそ1000人に送られました。

町によりますと配信されたメッセージはおととし7月の豪雨の際に配信されたものと同様の文章で、「2024年7月25日」の日付で、「氾濫危険水位を超えた」などの内容でした。

システムの管理業者が6日、舟形町に伝えた原因調査の中間報告によりますと、町の公式LINEの災害メッセージは通常、町のホームページと連動して配信されていますが、この配信システムに何らかのエラーが生じた可能性が高いということです。

一方で、サイバーテロや人為的なミスの可能性は低いとみられています。

町では利用者に対し、お詫びを通知するとともにシステムエラーが引き起こされる原因も含め特定作業を進める方針です。

