アメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領がニューヨークの裁判所に出廷し、無罪を主張しました。一方、ベネズエラでは大統領代行が正式に就任し、今後の対応が注目されます。

厳重な警備体制のなか、移送されるマドゥロ大統領。麻薬組織と共謀してコカインを密輸したなど4つの罪に問われていて、5日、ニューヨークの連邦地裁に出廷しました。

廷内ではオレンジ色の囚人服の上に青いシャツを羽織り、通訳を聞くためヘッドホンをしていました。本人確認をされた際には。

ベネズエラ マドゥロ大統領

「ベネズエラの大統領だ」

「自宅で誘拐された」と説明し、起訴内容について問われると「私は無実で有罪ではない」と無罪を主張。法廷を去る際には傍聴人に対し、「私は誘拐された大統領だ。戦争捕虜だ」と述べたということです。

裁判所の外では…

記者

「マドゥロ大統領の拘束をめぐり、違う立場の人たちが言い争いになっています」

拘束に賛成

「彼が刑務所に留まることだけが、私の願いです」

拘束に反対

「ベネズエラ国民は指導者に不満だろうが、アメリカ政府のやり方は完全に偽善だ」

次回の審理は3月17日に行われる予定ですが、今回のマドゥロ氏の出廷についてNBCテレビの電話インタビューに応じたトランプ大統領は。

アメリカ トランプ大統領（5日 NBCテレビ）

「歴史の特別な瞬間だ。西半球にとって素晴らしいことだ」

こうしたなか、国連安保理では緊急会合が開かれました。

ベネズエラ モンカダ国連大使

「ベネズエラはアメリカによる、法的正当性のない不法な攻撃の対象となった」

対するアメリカ側はマドゥロ氏は「大統領としての正当性がない」などと主張し、非難の応酬となりました。

一方この日、ベネズエラではロドリゲス大統領代行が正式に就任しました。

ベネズエラ ロドリゲス大統領代行

「2人の英雄、マドゥロ大統領と夫人が誘拐され、アメリカに人質として拘束されていることに深い悲しみを抱いて、この場に来ました」

宣誓後にはアメリカ軍による攻撃とマドゥロ大統領の拘束を「不当な軍事的侵略」だと非難しました。

前日、アメリカとの関係改善を目指すともとれる姿勢を示したロドリゲス氏。アメリカからの圧力とマドゥロ大統領を強く支持する国内の勢力とのバランスを取りながらの難しいかじ取りを迫られています。