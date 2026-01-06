茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、女性が襲われてから1時間以内に死亡したとみられることがわかりました。警察は犯人に強い殺意があったとみて捜査しています。

【写真を見る】水戸ネイリスト殺害事件 犯人に“強い殺意” 頭の傷は皮膚が裂けた状態…女性は襲撃後1時間以内に死亡か 腕には妊娠中の腹を守るためについたとみられる傷も

先月31日、水戸市加倉井町のアパートの玄関でネイリストの小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。小松本さんの首には刃物による刺し傷があり、頭には多数の打撲のあとがあったということです。

小松本さんは玄関から侵入した犯人に襲われたとみられていますが、その後の警察への取材で、遺体の司法解剖を行った結果、小松本さんが襲われてから1時間以内に死亡したとみられることがわかりました。

警察によりますと、小松本さんは妊娠中で、腕には腹などを守るためについたとみられる傷やあざなどがあったということです。

知人

「自分の命、子どもの命を守ろうとしたのかなと。社交的というか好印象な方でした。もう決して許すことのできないことです」

頭の傷は皮膚が裂けた状態で、刃物のほかに硬く重い鈍器も使われた可能性があり、警察は犯人が強い殺意をもっていたとみて捜査しています。