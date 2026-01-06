日本共産党の委員長、議長を歴任し、“共産党の顔”として知られた不破哲三氏が、昨年12月30日に95歳で死去した。元日本共産党政策委員長の筆坂秀世氏が、その存在について語った「宮本顕治と不破哲三」（「文藝春秋」2022年8月号掲載）から一部を紹介します。

不破哲三の自宅を何度も訪れた

御年92で今も党常任幹部会に名を連ねる不破哲三さんの自宅は、都心から車で高速を飛ばして約1時間、丹沢の山麓にあります。不破さんが最高指導者だった2000年前後、私は判断をあおぐために何度も訪れました。



不破哲三

相模湖ICから山道を上がったところに大きな敷地があり、入口を入るとすぐ左手に小さな一軒家が建っています。これはたしか自宅ではなく、コックさんや運転手が寝起きする場所でした。党本部の食堂部からコックが派遣されているのです。私も何度かごちそうになりましたが、一流ホテルに勤務していた人たちですから、おいしいものがいっぱい出てきます。あとで食堂部の人が「不破さんのところに人手が取られちゃって」とぼやくのを聞きました。

夫妻（夫人は2020年に死去）が暮らしていたのは2階建ての家でこれは「豪邸」というほどではありませんが、その奥にまた別棟がある。これは趣味の郷土人形のコレクションを納めるためのもの。こけしなどがズラーッとガラスケースに納まっている。海外のものもあって1000体は下らなかったでしょう。私も北京に同行した際、不破さんとは別行動で1人で万里の長城に行きお面を買ってプレゼントしましたが、果たして飾ってくれているかどうか、わかりません（笑）。

ここを訪れた時、不破さんは生涯、党の最高幹部でいるつもりなのだろうなと思いました。なぜならあの山奥では車の送迎がなければ、暮らしていくことはできないからです。不破さんは運転免許を持っていなかったはずです。

03年に衆議院議員を退き、06年には議長も退任しましたが、今も党の日常的な指導を行なう常任幹部会にとどまり続けています。党大会での中央委員選出の投票で不信任票が多くなっているのも当然です。私は晩節を汚したと思います。

2人のカリスマ

ソビエト連邦が崩壊し、かつて隆盛を誇ったイタリアやフランスの共産党も消滅したのに、なぜ日本共産党は今も存在しているのか。そんな声も聞きます。

現在、国会議員23人、都道府県会議員は140人、市区町村議会の議員は2435人を擁しています（22年3月時点）。最盛期の1999年時点で4400人にも上っていましたが、平成の大合併で自治体数が減り、地方議員数も減りました。それでも自民党、公明党に次ぐ、第三党の規模に踏みとどまっています。

いまも一定の支持を得ている理由を解明するには、戦後の2人の指導者、宮本顕治（1908〜2007）と不破哲三の実像を知らなければなりません。

私は高卒で旧三和銀行に入ってから、「資本主義から社会主義へ、社会発展の主役は君たちだ」という小冊子の惹句に魅せられて日本民主青年同盟に加入し、その後入党しました。選挙の時期になれば、大阪の梅田駅前で必死になってビラを配りました。議員秘書を経て95年に参院比例区で初当選以来、政策委員長、書記局長代行を務め、思いがけず私自身も幹部の1人になりました。

五十数年前、入党した頃の「党の顔」といえば、宮本顕治です。

宮本さんは戦時中に12年間も刑務所に入れられながら完全黙秘を貫いた人物です。なんせ党員というだけで特高警察に拷問され、殺されかねない治安維持法の下、スパイ査問事件によって逮捕されても完黙を貫いた。徳田球一とか袴田里見とか、戦後返り咲いた幹部たちもしゃべっちゃっているのに、宮本さんだけは12年間、ぶちこまれても非転向を貫き通した。これが宮本さんのカリスマ性を作り上げたと思います。

もう1人の党の顔は、不破哲三。69年の衆院選に東京6区から出馬して初当選、翌年、40歳で書記局長に抜擢された時は、「共産党のプリンス」と期待を集めました。82年に委員長、00年には宮本の後を継いで議長に就いています。

とにかく頭の回転が早く、国会で対峙した佐藤栄作首相をして、「自民党にもこんな若い力がほしい」と言わしめたほど。その見立てが正しかったかどうかはさておき、理論派のカリスマでした。

党本部内で宮本さんが指導する時代に宮本さんの悪口を言う者は1人もいなかったし、不破さんの時代に不破さんの悪口を言う者も1人もいなかった。それだけ2人にはカリスマ性がありました。

後を継いだ志位和夫委員長には、気の毒ですがそのようなカリスマ性はありません。幹部の中にも陰では志位さんを軽んじ、悪口を言う人がいたのは事実です。昨年の総選挙後、田村智子参院議員がツイッターで野党共闘について反省コメントをツイートしたことが話題になりましたが、これは志位さんへの批判になりかねない内容で、宮本、不破時代ならあり得ないことでした（ツイートはその後、削除された）。

