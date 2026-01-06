〈【独走スクープ】北海道・青森・岐阜・岡山で5連続放火！ 1.3億円保険金詐取グループの“卑劣な犯行の手口”「ただの火事じゃないなと…」〉から続く

11月12日、道警は3人の男を逮捕した。彼らは全国で放火による保険金詐取を繰り返してきた“犯行グループ”だ。だが報じられていない事件がある。4月、富良野の火災現場で見つかった焼死体は彼らの仲間だったのだ。（全2回の2回目／最初から読む）

【衝撃画像】「共犯者は富良野で焼死していた」いまにも崩れそうな富良野のアパートと焼死していた岡崎

岡山の物件とまったく同じ手口で4件目の火災

岡山の火災から2週間足らずで起きたのが4件目の火災だ。場所は青森県つがる市。木造平屋建ての家屋で210平方メートルが全焼。22年4月にBの友人D名義で購入されていた。

物件の売買を仲介していた不動産業者が言う。

「コロナが流行していた時期に、突然B氏がやってきて『古民家が好きだから買いたい』と。ところが直前になって『購入者を友人のDにしていいか』と言ってきたのを覚えています」

岡山の物件とまったく同じ手口で購入し、その後は岐阜の物件と同様、リフォームを始めたという。

「床が落ちていたところを60万円位かけて修理。その後、古びた建物なのに4500万円もの保険金をかけたと聞きました」（同前）

そして、ここでも最初に住み始めたのは稲葉の兄のAだった。

「だけど、すぐに住まなくなって、別の老人が『ネットで物件を見た』といって住むようになった。老人は、内見する前から住む気満々でしたね」（同前）

そして23年の11月11日、例のごとく老人が外出していた際に“たまたま”火災が発生するのだ。

「この火災で稲葉らは、保険会社に対し、保険金の一部前払いを要求。昨年3月に500万円を支払わせています」（前出・記者）

警察が殺人容疑まで視野に入れて捜査

このように稲葉らは、メンバーを入れ替えながら岐阜、北海道、岡山、青森と四つの物件に火を放ち、計1億2800万円もの保険金を詐取し続けてきたのだ。

「ここまで同じ手口を繰り返していながらバレなかったのは、元調査員の深町というブレーンがいた事に加え、犯行が県を跨いでいたからでしょう」（同前）

しかし、今年になって遂に悪事が露呈する。

「4月25日、岡山県警が稲葉らを放火容疑で逮捕したと発表（後に詐欺未遂容疑でも再逮捕）。これを皮切りに、各県警も次々と放火や詐欺の容疑で逮捕に踏み切ったのです」（同前）

そして――。

稲葉らが逮捕される直前、最後の犯行と疑われているのが、冒頭の上富良野町のアパート火災だった。

「アパートの延べ床面積は233平方メートル。所有者は稲葉の親族の名前です。北海道警はこの火災に重大な関心を寄せており、全国に捜査員を派遣。関係者を次々と聴取し、殺人も視野に入れて捜査を続けています」（全国紙デスク）

なぜこれまでの4件のように放火と詐欺だけでなく、殺人容疑まで警察は視野に入れているのか。その理由は、火事で亡くなった岡崎と稲葉に、浅からぬ関係があったからだ。

岡崎と稲葉の共通の知人が打ち明ける。

「少なくとも2人は十数年前から付き合いがあり、今回の一連の事件についても岡崎さんはキーマンと言えるほどの“共犯者”だったはず。そんな彼が上富良野町で焼死したのです」

岡崎はどんな人生を歩んできたのか。

客の資金を流用して懲戒解雇、詐欺容疑で逮捕…

生まれたのは1952年。周囲には島根県出身と語っていた。

「大阪の岸和田や和歌山で育ち、神戸大学を卒業したと嘯いていましたが、本当は関西大学法学部の卒業生。昔は別の名字で、大卒後は日興証券（現SMBC日興証券）の堺支店で働いていました」（同前）

だが、わずか5年で懲戒解雇となってしまう。

「客の運用資金を他の客の損失の穴埋めに流用していたことがバレたんです。それなのに彼は見栄を張って、『ロサンゼルス支社で働いていた時に身体を壊したから辞めた』と色んな人に嘘をついていました」（同前）

その後、東京・高田馬場にあった投資顧問会社に再就職するも、

「そこでも嘘の情報を投資家にもちかけ、1億3000万円を騙し取ったとして88年、東京地検特捜部に詐欺容疑で逮捕された」（同前）

以後、職を転々とし、82年の「ホテルニュージャパン火災」で捕まった横井英樹（故人）の下で働いていたこともあったようだ。

「岡崎さんはいつもスーツにネクタイ姿で、身なりはしっかりしていた。晩年はフリーの投資顧問みたいな感じで、人に株のアドバイスをして小遣いをもらっていた。ただ、株の予想は全然当たらず、みんな大損をこいていました」（同前）

競艇で多額の借金を抱えた

稲葉と知り合ったのも、株の繋がりだったという。

2人を知る株仲間が言う。

「株の世界にハマっていた稲葉に、共通の知人が岡崎さんを紹介した。株の情報交換をするうちに親しくなっていったようですが……」

対等だったはずの関係は、徐々に変容していった。

「岡崎さんは競艇が好きで、いつも大穴ばかりに賭けるんです。それで負けが込んでいき、多額の借金を抱えるようになった。稲葉にもカネを借り始め、頭が上がらなくなっていった」（同前）

あるとき稲葉は、岡崎のことをこんな風に言って、せせら笑ったという。

「あの野郎はカネも返さないし、本当に世話のやける奴だよ。あいつが“買い”と言ったら“売り”だな。嘘ばっかりつきやがって」

岡崎から“SOSの電話”「ワケあって青森で生活している」

そうした中、前出の共通の知人は23年の夏頃、岡崎から“SOSの電話”をもらったという。そのときの声は少し暗い様子だった。

「実は今、ワケあって青森で生活しているんだけど、近くのコンビニまで歩いて20分もかかるんだよ」

その言葉に、この知人は“稲葉の影”を感じ取った。

「なぜなら、少し前に稲葉から『全国の古民家を買い漁っている』と聞いていたから。それで私が『もしかして稲葉の買った家？』と聞いたら『ピンポン』と。いつ帰ってくるのかを聞いたら、『冬が来るまでには帰らせてもらえると思う』と言っていました。稲葉に命令されて、住まわされていたんです」

まさにこの物件が、4件目の火災現場となった場所。前述の青森の事件で登場した「老人」は、岡崎のことだったのだ。

「可哀想だからしばらくして自転車を送ってあげたら“宛所不明”で返ってきちゃったんです」（同前）

火災が発生したのは、それからすぐのことだった。

カネの取り分で揉めているようだった

青森から帰って来ていた岡崎は、この知人に対してこうも言っていた。

「稲葉の野郎、ケチなんですよ。私の取り分をくれないんですよ」



岡崎も住んでいた青森の古民家跡

共通の知人が続ける。

「深くは聞きませんでしたが、何やらカネの取り分で揉めているようでした。いま思えば、恐らく保険金のことでしょう。紋別の火災の後、稲葉が『なかなか火災保険がおりないんですよ。保険会社は払わないように仕向けてくる』と、ボヤいていたこともあった」

24年の春。岡崎は稲葉の親族が持つ上富良野町のアパートに住み始めた。

前出の近隣住民が語る。

「菓子折りを持って挨拶に来られた際、月500円の町内会費の話をしたら『払いますよ』って。でも『そんなに長くはいないと思う』とも言っていたんです」

2人のカネを巡っての口論は徐々にエスカレート

夏になると岡崎は、60代の女性と同棲を始めた。

「玄関にマジックで書いた手製の紙の表札を貼り付けてね。夫婦のような様子で暮らしていた」（同前）

だが幸せな時間は長くは続かなかった。2人は冬の訪れを前に上富良野町から去っていったという。

稲葉の共犯者だった岡崎。2人のカネを巡っての口論は徐々にエスカレートしていく。ある不動産ブローカーはこう証言する。

「お互いがお互いの悪口を電話で言ってくるから困りました。温厚な岡崎さんがキレて『あんたは僕と稲葉のどっちを信じるんだ！』と激高されたこともある。稲葉は羽振りが良かったが、一方で岡崎さんはカネがない。同棲していた彼女からも借りていたほどだった」

そして今春、岡崎は単身で再び上富良野町に現れた。前出の近隣住民が言う。

「火事になる3日前、岡崎さんが1人ぼっちで歩いているのを見かけました」

前出のアパートの管理会社担当者が言う。

「実は火事になった日は、アパートの部屋をリフォームするための打ち合わせが業者と組まれていました」

岐阜と青森で稲葉らは、リフォームの話が進んでから放火している。上富良野町の事件は“早過ぎる”のだ。

火災発生直後、担当者は稲葉からこんな言葉を聞いたのを記憶しているという。

「どんな方が亡くなったんですか？ お祓いとかした方がいいですかね？」

稲葉は岡崎のことを知っていたにも関わらず、こうした発言をしていたのだ。

火災の日に稲葉は北海道にいた

さらに、前出の共通の知人はこう証言する。

「火事から数日経った後、私が稲葉に岡崎さんが亡くなったことを伝えたら『え〜本当ですか。まいったなぁ』と初めて知ったかのように白々しく言っていたんです。親族がオーナーの物件なのだから、すでに知っていたはずなのに。岡崎さんは脳梗塞の影響で足が悪く、睡眠薬も飲んでいた。だから火事に気が付いてもすぐには逃げられなかったのではないか……」

こうした稲葉の“矛盾”は何を意味するのか。前出の捜査関係者が明かす。

「火災があった4月3日、稲葉は間違いなく北海道にいたことが分かっている」

放火、保険金詐欺からさらに先の一線を稲葉は踏み越えたのか。稲葉は警察の調べに対し、黙秘を貫いているという。

