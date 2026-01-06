『タイプロ』出身・西山智樹＆前田大輔の新グループ「TAGRIGHT」初お披露目「3年以内にアリーナ、5年以内にドーム」【メンバープロフィール掲載】
オーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔による新ボーイズグループ結成プロジェクト『TAGSERCH』から誕生した「TAGRIGHT」が6日、東京・日本青年館で初のショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』前日プレスコールを実施。初お披露目となった。
【ソロカット】カッコ良すぎる⋯！パフォーマンスをする西山智樹＆前田大輔ら
プレスコールでは、西山が作詞作曲に参加し、数多くのアーティストに振り付けを行う世界的ダンサー・YUMEKIが振り付けた「FOREVER BLUE」を披露。初々しいながらも洗練されたパフォーマンスを見せた。
パフォーマンス後の囲み取材では、西山が「チーム名の通り個性を大事にしつつ、なりたかった自分を突き詰めていけるようなグループになりたいと思っています」とし、「3年以内にアリーナ、5年以内にドームという目標を掲げているので、その目標を達成できるようになればいいなと思います」と力を込めた。
続けて、メンバーを見渡した前田は「皆元気でわちゃわちゃ話していて、練習の時からうるさいぐらいなのですが、楽しい雰囲気でやれているので、そういった部分をファンの皆さんにも世間の皆さんにも見せたいです」とにっこり。「カラオケでも長く歌っていただけるような曲、長く愛されるグループにしていきたいなと思います」と意気込んだ。
西山・前田は、2024年放送のtimeleszの追加メンバーを決定するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』に出演。番組終了後、ダンスの仕事を共にする中で互いの目標や価値観に共感し、西山の「信頼できる仲間とグループをやりたい」という思いから前田に声をかけ、2025年6月に2人そろってホリプロに所属、同時に、新ボーイズグループ結成プロジェクト『TAGSERCH』を始動した。所属発表当日には『アッコにおまかせ』に緊急生出演し、話題になった。
約半年にわたって、自ら新メンバー探しを行い、昨年末、日本テレビ系『シューイチ』生放送内にて、候補生だった新メンバー5人全員がメンバーとなることを発表し、7人組ボーイズグループ「TAGRIGHT」として本格始動した。グループ名には、自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という西山と前田の願いが込められている。
TAGRIGHTは、あす7日から10日の4日間にわたって、東京・日本青年館ホールで『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』を開催する。
【メンバープロフィール】
■西山智樹（にしやまともき）
2000年2月23日生まれ、東京都出身。
■前田大輔（まえだだいすけ）
2000年8月30日生まれ、富山県出身。
■今井魁里（いまいかいり）
2003年2月24日生まれ、大阪府出身。
■岸波志音（きしなみしおん）
2003年10月15日生まれ、千葉県出身。
■ジェイ
2005年2月28日生まれ、アメリカ・サウスカロライナ州出身。
■若松世真（わかまつせいま）
2003年12月25日生まれ、岐阜県出身。
■小林大悟（こばやしだいご）
2002年1月21日生まれ、東京都出身。
