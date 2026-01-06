ゲッターズ飯田の「2026年運勢ランキング」…1位は“全ての運総取り”の1年に【THE TIME,】
新年恒例、ゲッターズ飯田さんが占う2026年の運勢とは…。
2025年も的中！？「オリジナル占い」
8万人以上の鑑定データから生まれたゲッターズ飯田さんオリジナルの【五星三心占い】。生年月日などの情報をもとに、「羅針盤座」「イルカ座」など【12タイプ】を判別し、運気の変化を分析します。
ちなみに、2025年1番運勢が良かったのは、陽気な人が多いという「金のうさぎ座」。2024年11月に飯田さんが「かなり運気が良いので、注目されたりとかするのでは」と予想していたのが、ロングコートダディの堂前透さんです。
キングオブコント2025では史上最多3449組の頂点に。年間137番組に出演を果たすなど大活躍の1年となりました。（※ニホンモニター調べ2025年1月1日〜12月24日・ロングコートダディ出演本数）
B'zの稲葉浩志さんも金のうさぎ座で、25年は7年ぶりのドームツアーを開催し約35万人を魅了しました。
運気UPアイテムは「焼肉」＆「春」
2026年は、一体どんな年になるのかー
ゲッターズ飯田さん：
「2026年の干支・丙午（ひのえうま）は、火・太陽を表す年でもあるのですごく熱量がある。色んなものが伸びる時代になるので良い流れになる」
さらに運気を良くするアイテムもあるといいます。
飯田さん：
「運気の上がる食べ物、2026年は【焼肉】。グッズでいうと、春をイメージする運気もあるので、【花柄】の服とか【花】を飾るのもいい」
安住アナは「寝坊・遅刻」に要注意？
では、2026年に最高の運気を持つ人は誰なのか？運勢ランキング、まずは11位から4位まで。
▼11位：金の鳳凰座
▼10位：銀の時計座
▼9位：金の時計座
▼8位：銀のカメレオン座
▼7位：銀のイルカ座
▼6位：金のカメレオン座
▼5位：銀の羅針盤座⇒安住紳一郎アナ
▼4位：金のうさぎ座
ゲッターズ飯田さん：
「銀の羅針盤座の安住アナ、楽しめる・遊べる良い一年になるけど、珍しく寝坊とか遅刻をする。スマホや財布を置き忘れるとか小さいミスがある。そこだけ気をつけて」
“積み重ね”が花開く3位＆2位
続いては、最高運気トップ3。
3位は、負けず嫌いで仲間意識が強いという「金のイルカ座」。実はこのタイプは…
ゲッターズ飯田さん：
「7年間の闇というか修行期間が終わる。7年間積み重ねてたことが一気に花開いて“絶好調の5年間”が始まる」
2位は、真面目で礼儀正しい人が多いという「金の羅針盤座」。
飯田さん：
「なかなか前に出ない、順序正しくしすぎちゃうので、『これが得意』『これやってきた（経験）』と主張をすると“良い仲間・協力者”が集まる」
真面目にコツコツ取り組んできた金の羅針盤座には、他にも嬉しいことが。
飯田さん：
「片思いの恋が実ったり、“長年やってきたことに運が味方してくれる”ので積み重ねが多いほど嬉しい結果になる」
12位でも「白旗あげて」運気UP
そして1位の前に、ランキング最下位の12位なのは…忍耐強く、決めたことを貫く人が多いという「銀の鳳凰座」。ちなみに宇賀神メグアナがこのタイプです。
ゲッターズ飯田さん：
「“乱気の年”に入る。運気が単純に悪いというよりも本来頑固でひとりが好きなのに、グループ・仲間とやらないといけないことが増える。体調だけ気をつけて」
運気を良くするためのポイントはー
飯田さん：
「一番頑固なので、“すぐ負けを認める”。『すみません』『これお願いします』と、すぐ白旗をあげたほうが良い」
「全ての運が総取りできる」1位
運気最強の1位は、心は永遠の中学生、超マイペースな人が多いという「銀のうさぎ座」。
ゲッターズ飯田さん：
「仕事・恋愛・プライベート“全ての運が総取りできる”」
2026年に大活躍しそうと飯田さんがあげたのは、堺雅人さんと二宮和也さん。また、THE TIME,月曜レギュラーの川田裕美さんもこのタイプで「元々かなり上品だけど、“品の良い変わり者”。すごくこれがチャーミングに好かれる年になる」とのこと。
さらに、運勢をより良くするためのコツもー
飯田さん：
「銀のうさぎ座は“遠慮しやすい”。大人しくしていても運気がもったいない。不慣れかもしれないけどリーダーになってみたり、“人を集めて”楽しむとより良くなる」
そして、最後に「占いを当てに行って欲しい」と飯田さん。その心はー
飯田さん：
「運勢が『良くない、信じない』じゃなくて、気をつけようと思えば悪くならない。ぼーっと待っていて当たるというよりも、“行動するきっかけ”が占い」
