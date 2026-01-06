新年恒例、ゲッターズ飯田さんが占う2026年の運勢とは…。

【写真を見る】ゲッターズ飯田の「2026年運勢ランキング」…1位は“全ての運総取り”の1年に【THE TIME,】

2025年も的中！？「オリジナル占い」

8万人以上の鑑定データから生まれたゲッターズ飯田さんオリジナルの【五星三心占い】。生年月日などの情報をもとに、「羅針盤座」「イルカ座」など【12タイプ】を判別し、運気の変化を分析します。

ちなみに、2025年1番運勢が良かったのは、陽気な人が多いという「金のうさぎ座」。2024年11月に飯田さんが「かなり運気が良いので、注目されたりとかするのでは」と予想していたのが、ロングコートダディの堂前透さんです。

キングオブコント2025では史上最多3449組の頂点に。年間137番組に出演を果たすなど大活躍の1年となりました。（※ニホンモニター調べ2025年1月1日〜12月24日・ロングコートダディ出演本数）

B'zの稲葉浩志さんも金のうさぎ座で、25年は7年ぶりのドームツアーを開催し約35万人を魅了しました。

運気UPアイテムは「焼肉」＆「春」

2026年は、一体どんな年になるのかー

ゲッターズ飯田さん：

「2026年の干支・丙午（ひのえうま）は、火・太陽を表す年でもあるのですごく熱量がある。色んなものが伸びる時代になるので良い流れになる」

さらに運気を良くするアイテムもあるといいます。

飯田さん：

「運気の上がる食べ物、2026年は【焼肉】。グッズでいうと、春をイメージする運気もあるので、【花柄】の服とか【花】を飾るのもいい」

安住アナは「寝坊・遅刻」に要注意？

では、2026年に最高の運気を持つ人は誰なのか？運勢ランキング、まずは11位から4位まで。

▼11位：金の鳳凰座

▼10位：銀の時計座

▼9位：金の時計座

▼8位：銀のカメレオン座

▼7位：銀のイルカ座

▼6位：金のカメレオン座

▼5位：銀の羅針盤座⇒安住紳一郎アナ

▼4位：金のうさぎ座

ゲッターズ飯田さん：

「銀の羅針盤座の安住アナ、楽しめる・遊べる良い一年になるけど、珍しく寝坊とか遅刻をする。スマホや財布を置き忘れるとか小さいミスがある。そこだけ気をつけて」

“積み重ね”が花開く3位＆2位

続いては、最高運気トップ3。

3位は、負けず嫌いで仲間意識が強いという「金のイルカ座」。実はこのタイプは…

ゲッターズ飯田さん：

「7年間の闇というか修行期間が終わる。7年間積み重ねてたことが一気に花開いて“絶好調の5年間”が始まる」

2位は、真面目で礼儀正しい人が多いという「金の羅針盤座」。

飯田さん：

「なかなか前に出ない、順序正しくしすぎちゃうので、『これが得意』『これやってきた（経験）』と主張をすると“良い仲間・協力者”が集まる」

真面目にコツコツ取り組んできた金の羅針盤座には、他にも嬉しいことが。

飯田さん：

「片思いの恋が実ったり、“長年やってきたことに運が味方してくれる”ので積み重ねが多いほど嬉しい結果になる」

12位でも「白旗あげて」運気UP

そして1位の前に、ランキング最下位の12位なのは…忍耐強く、決めたことを貫く人が多いという「銀の鳳凰座」。ちなみに宇賀神メグアナがこのタイプです。

ゲッターズ飯田さん：

「“乱気の年”に入る。運気が単純に悪いというよりも本来頑固でひとりが好きなのに、グループ・仲間とやらないといけないことが増える。体調だけ気をつけて」

運気を良くするためのポイントはー

飯田さん：

「一番頑固なので、“すぐ負けを認める”。『すみません』『これお願いします』と、すぐ白旗をあげたほうが良い」

「全ての運が総取りできる」1位

運気最強の1位は、心は永遠の中学生、超マイペースな人が多いという「銀のうさぎ座」。

ゲッターズ飯田さん：

「仕事・恋愛・プライベート“全ての運が総取りできる”」

2026年に大活躍しそうと飯田さんがあげたのは、堺雅人さんと二宮和也さん。また、THE TIME,月曜レギュラーの川田裕美さんもこのタイプで「元々かなり上品だけど、“品の良い変わり者”。すごくこれがチャーミングに好かれる年になる」とのこと。

さらに、運勢をより良くするためのコツもー

飯田さん：

「銀のうさぎ座は“遠慮しやすい”。大人しくしていても運気がもったいない。不慣れかもしれないけどリーダーになってみたり、“人を集めて”楽しむとより良くなる」

そして、最後に「占いを当てに行って欲しい」と飯田さん。その心はー

飯田さん：

「運勢が『良くない、信じない』じゃなくて、気をつけようと思えば悪くならない。ぼーっと待っていて当たるというよりも、“行動するきっかけ”が占い」

全12タイプの詳細は、番組公式インスタグラムにて公開しています。

（THE TIME,2026年1月5日放送より）