俳優の田中哲司（59）が5日放送のテレビ朝日系「光一＆シゲのSHOWマン!!」（月曜後11・15）にゲスト出演。役作りについての持論を明かした。

番組ではドラマに欠かせない「バイプレーヤー」を特集。人気ドラマ「緊急取調室」に出演する小日向、田中哲司、でんでん、塚地武雅がスタジオに登場し、演技論について語った。

主演の天海祐希は、田中の演技について「熱くなりすぎず、冷静になりすぎず、凄く微妙なところの選択をされる方だと思う」と言及。「人情を感じさせつつ、ちょっと冷静さを持ち、それでいて実際は中では熱いんだろうなっていう人物像を感じさせられる人」と続けた。同作での取調室でのやりとりを振り返り、「やりようによっては熱血にもなれるし、もっとクールにもできるけど、一番いい塩梅の演技で止めてるんじゃないかな」と評した。

絶賛された田中は「いい風に言いすぎてる…本当になんとなくやってるだけ…」とポツリ。そして、「熱いせりふを言われる方がいたら、完全に引きますね。こっちは引いて落ち着いて返すっていう」と演技論を披露した。

また、俳優の風間杜夫からのアドバイスを受け、「語尾までしっかり言う」ことを心がけていることも明かした。さまざまな役柄を演じてきたバイプレーヤー。役作りについて聞かれると、「基本的に役作りはしない」と断言。「自分にないものは出さない。無理に作らない」と説明していた。