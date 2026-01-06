華道家の假屋崎省吾さん（67）が6日、自身のブログを更新。同日午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で震度5強の地震が発生した際の松江市の状況をつづった。

假屋崎さんは「なんとなんと、島根県松江市大根島の日本庭園由志園さんで個展搬入中に 震度5強の地震が発生」と報告した。

続いての投稿で「まだまだ余震が何度かありほんとに心配なんですが、搬入、中止したら、個展の幕があかないので、頑張るしかないですね」と心境を明かした。

さらに「なんとなんと、地震の影響で、新幹線はもちろん、JRがストップして、松江駅も封鎖 で、これ、どういうこと!? コンビニのお弁当売り場の棚がほぼ空っぽ こんなこと、ありえる!?」とその様子を写真で投稿した。

続けて「松江駅構内に入れないのはもちろんのこと、飲食店や、ショッピングのお店の入ってる施設も全て閉鎖」と松江駅周辺の状況を説明し「しかも松江駅付近の食べ物屋さんは全てと言っていいくらい、夜からしか営業しないから食べるとこも、ほんとにない お腹ぺこぺこで、今に至ってま〜す まさに地震難民となりました〜っ」と記した。