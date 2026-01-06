町田啓太、遊び心あふれる寝転びSHOTにドキッ！活動15周年のアニバーサリーフォトブック発売決定

『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』『光る君へ』『グラスハート』『10DANCE』など、話題作への出演が続く俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブックが、5月12日に発売されることが決定。今作は実に約6年ぶりの写真集となる。

【写真】ソウルのローカルマーケットで店番をするお茶目なカットなど公開

本書は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影。さらに、初となる書き下ろしエッセイも織り込まれることで、町田の「今」が立体的に表現された本が誕生した。

アニバーサリーフォトブックにふさわしい3冊セット計240ページの超大ボリューム写真集とトレカ3種を特製ケースに封入した永久保存版の書籍だ。

発売決定の情報と合わせて解禁されたカット4点はすべてソウル篇から。力強い躍動感と衣装の繊細さが相まった印象的な1枚、ソウルのローカルマートでちょこんと店番をするお茶目な姿に、氷上に舞い降りた様子、そして活動15周年をラグジュアリーなホテルで祝った遊び心ある1枚の計4カット。表現の奥行きと広がりが早速期待できる4点となっている。