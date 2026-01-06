日本での開催は32年ぶりとなるアジア競技大会と、日本では初開催のアジアパラ大会は、ことし9月から10月にかけて愛知・名古屋で開かれます。

【写真を見る】｢アジア大会｣ 観戦チケットの販売価格や時期は？今年9月～10月にかけて開催 膨れ上がった大会経費… 経済効果どうなる？

（愛知県･大村秀章知事 1月6日正午すぎ 連合愛知 新春交礼会)

「2026年はなんといってもアジア・アジアパラ大会。マスコットのホノホンとウズミンもいますけど」

愛知県の大村知事も、年始の挨拶のたびに大会をPR。2016年に愛知県が誘致を決定してからは10年、いよいよです！





観戦チケットの販売価格や販売開始時期は？

（大村知事 1月5日 年頭会見）「この10年間ずっと言い続けてきたが、アジア・アジアパラ大会の意義は、スポーツの力で平和を取り戻し、まとめていく」

気になる観戦チケットは、開会式でおとな1人7500円～6万円、各競技は1500円～3万円。一般向けチケットの販売開始の時期は6月頃からの予定で、競技関係者や東海3県に住む人などへは、それより前の2月～3月に販売が始まる予定です。

一方、膨れ上がった大会経費は、現状で3700億円を見込みます。選手村を新設せず、クルーズ船や既存のホテルを活用するなど、経費の圧縮に取り組んだものの当初計画の3倍以上。経済効果はどうなるのか？期待と不安がありますが…

井上康生さんに聞く「多くのことを学んだアジア大会」

先月、アジア競技大会TEAM JAPAN団長で、シドニーオリンピック柔道・金メダリストの井上康生さんが、名古屋の大会事務局を激励。改めて大会への思いを語ってくれました。



（TEAM JAPAN 井上康生団長）

Q.井上さんにとってアジア大会とは？

「選手としても指導者としても参加して、多くのことを学ばせてもらった。その大会が日本で開催される。そして私の母が愛知出身で、非常に近い存在であるこの地でアジア大会が開催されることを非常に楽しみにしている」