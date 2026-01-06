東京・京島で出合ったハイブリット書店　店頭販売と“サブスク”がある

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・京島の書店『kamos（かもす）』です。

両輪で“醸す”本を届ける

短パンにビーチサンダルがよく似合う店主は、この特集でなんと3人目。柳下藍さん、北澤華蓮さんと共に2025年5月にオープンした『kamos』の共同代表を務める大久保勝仁さんだ。店から歩いて5分ほどの銭湯『電気湯』の4代目でもある。

年配の常連客が互いをリスペクトし、気遣いしながら振る舞う様子に注目した彼は、現代の若者には「対話の作法」が必要だと考えた。コミュニケーションツールが便利になる一方、対話は当たり障りなく、本音の付き合いはなくなったと指摘する。

『kamos（かもす）』社会の隅にある人間の営みに焦点を当てた本が多く並ぶ

「汚れが沈澱して上澄みがキレイになった水を想像してください。上澄みが現代の人間関係で、沈澱した汚れが相手に言いづらいことや社会の課題。知らない誰かと生きるためには、汚れと向き合わなければいけません。有効な方法が本を読むこと。読書によって汚れを対話の力に変える。共生の醸造と呼んでいます。kamos は“醸す”が由来です」（大久保勝仁さん）

同店は店頭販売と定期送付のサブスクサービスとのハイブリッド型。サブスクはお好みのキュレーターが選んだ本が2カ月おきに6冊、推薦文と一緒に届く。キュレーターは、気鋭の学者やアーティストなど25人を擁している。

『kamos（かもす）』サブスク「kamos選書」のキュレーター陣の紹介コーナー。哲学者の朱喜哲氏は目玉のひとり

「1年間、キュレーターと同じ本を読み、同じテーマについて共に考えることができます。大切な言葉を常に持ち歩くような感覚を楽しんで欲しいです」（柳下藍さん）

取材後、柳下さんおすすめの一冊である『ファンタジア』を買った。『電気湯』でひとっ風呂浴びてから、喫茶店で読んだ。ふと、久々に旧友と話したくなったのは、自分の中に沈澱していた何かが醸されたからかもしれない。

【owner’s recommend】『ファンタジア』ブルーノ・ムナーリ著

『kamos（かもす）』『ファンタジア』ブルーノ・ムナーリ著

柳下藍さんにとっての「アイデアを生み出すために自分を整える」一冊。芸術家・詩人・発明家と多彩な著者の発想の原点に触れられる。

「今後より重要となるアートとテクノロジーの融合について、ヒントがたくさん隠れています」

『kamos（かもす）』キラキラ橘商店街にあった鮮魚店をリノベーションした店内

京島『kamos（かもす）』

［店名］『kamos（かもす）』

［住所］東京都墨田区京島3-48-1

［電話］なし

［営業時間］月・水・日：15時〜21時

［休日］火・木・金・土

［交通］京成押上線京成曳舟駅から徒歩9分

撮影／松田麻樹、取材／渡辺高

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

