山形県鶴岡市ではきょう、今年で数え年１００歳を迎える人に長寿のお祝いが贈られました。

【写真を見る】100歳に聞く長生きの秘訣とは？ 「食事は何でも好きです」「新聞は楽しみ」市長がお祝いに訪問！（山形・鶴岡市）

いつまでも元気でいられる秘訣とは。

きょう長寿のお祝いが贈られたのは鶴岡市藤島に住む黒井富美さんです。１９２７年生まれの黒井さんはことし、数え年で１００歳を迎えました。

きょうは黒井さんの自宅に鶴岡市の佐藤市長がお祝いに訪れました。

黒井さんは現在、息子夫婦と３人暮らし。

１０１年前に黒井さんの義理の父が始めた食料品店「橋元屋」をおよそ６０年切り盛りし、１０年ほど前に引退しました。

お店を営みながら木目込み教室にも通い、指導員の資格を取得。

干支１２支の木目込み人形や木目込みの羽子板を製作し、作った木目込み人形を家に飾ったり、ひ孫にプレゼントしたりしているといいます。

■長寿の秘訣とは

そんな黒井さんには、毎日必ず行う日課があるそうです。

黒井富美さん「新聞は楽しみにしている。毎日見ている」

佐藤聡 市長「何か気をつけていることはありますか？健康のために」

黒井富美さん「飲み物はオロナミンとヤクルト飲んで、ヨーグルトは３時のおやつ。食事は何でも好きで食べます」

何でもよく食べ、規則正しい生活を送る事。これが黒井さんの長寿の秘訣だといいます。

黒井富美さん「大変うれしい。何でもよく食べ、規則正しい生活を送った方が（良い）。もう沢山です。頑張って生きる力が無くなってきた。何とかケガをしないで、みなさんと仲良く暮らしていきたい」

鶴岡市では今月、１３５人に長寿のお祝いが渡されるということです。