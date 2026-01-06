東京VがJ１百年構想リーグの新ユニを発表した。（C）SOCCER DIGEST

　コンセプトは「PIONEER GRAPHIC」だ。

　東京ヴェルディは１月６日、J１百年構想リーグの新ユニホームデザインを発表した。

　クラブは公式サイトで「始祖鳥をモチーフに、新たな進化と飛躍への意志を表現した」限定デザインと説明。シャツの裾には地球環境へ配慮したソーシャルアクションを指す「TOKYO♡GREEN（トウキョウラブ・グリーン）」のロゴが配置されている。
 
　公式Xでもデザインが公開されると、「今年も最高にかっこいいな！」「めっちゃ不死鳥」「珍しく黒アクセント」「全部始祖鳥入ってるのめっちゃいい！」「GK２ndがクソかっこいい」「スッゲェ変わった！」「やはりATHLETAは最高ですね」「今回攻めてて好き」「かっちょええ」「前面が始祖鳥になっててかっけぇ！」などの声があがった。

　ポジティブな声が多く見られ、好評のようだ。

【画像】始祖鳥をモチーフにした東京Vの新ユニが好評！

 