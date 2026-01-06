ド軍、タッカー獲得へ“高額年俸の短期契約”は「突拍子もない話ではない」補強パターンに完璧に合致 米メディア
ドジャースはタッカー獲得へ高額年俸の短期契約を提示するのだろうか(C)Getty Images
ドジャースはカブスからFAとなったカイル・タッカー獲得に動くという噂が消えない。
米メディア『ClutchPoints』は「カイル・タッカーに対して高額な年俸とオプトアウト権を組み合わせた短期契約を提示するという案は、決して突拍子もない話ではない。むしろ、ドジャースのこれまでの補強パターンに完璧に合致している」と伝えている。
同メディアは「タッカーの立ち振る舞いは、ドジャースのクラブハウスの雰囲気と見事に合致している。彼は決してスポットライトを追い求めるタイプではない。そして、ドジャースというチームにおいて、彼が自らスポットライトを探す必要はないのだ」と記した。
記事では「例えチーム内で5番目、あるいは6番目のスターという立ち位置になったとしても、彼は毎晩のように試合を決定づける活躍を見せるだろう。彼のスイングはドジャー・スタジアムの形状に適しており、その守備力はどんな球場でも一級品だ」とし、「本人が主役の座を望まなかったとしても、10月の舞台（ポストシーズン）は、彼のような選手にこそふさわしいのだ」と、タッカーを評価している。
果たして、今オフFA市場の目玉といわれてきたタッカーをドジャースは獲得するのだろうか、注目が集まる。
