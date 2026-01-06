ド軍、タッカー獲得へ“高額年俸の短期契約”は「突拍子もない話ではない」補強パターンに完璧に合致　米メディア

ドジャースはタッカー獲得へ高額年俸の短期契約を提示するのだろうか(C)Getty Images

ドジャースはカブスからFAとなったカイル・タッカー獲得に動くという噂が消えない。

米メディア『ClutchPoints』は「カイル・タッカーに対して高額な年俸とオプトアウト権を組み合わせた短期契約を提示するという案は、決して突拍子もない話ではない。むしろ、ドジャースのこれまでの補強パターンに完璧に合致している」と伝えている。

同メディアは「タッカーの立ち振る舞いは、ドジャースのクラブハウスの雰囲気と見事に合致している。彼は決してスポットライトを追い求めるタイプではない。そして、ドジャースというチームにおいて、彼が自らスポットライトを探す必要はないのだ」と記した。