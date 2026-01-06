SHIHO¡¢Äï¤È¤Î¾®Ã®Î¹¹Ô¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¸ø³«¡¡ÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄï¤µ¤ó¡¢ÌÌÇò¤¤¡×¡Ö»ÐÄïÃç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡¡³ÊÆ®²È¡¦½©»³À®·®¡Ê50¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡Ê49¡Ë¤¬¡¢£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄï¡¦¤·¤ç¤¦¤´¤µ¤ó¤È¡È»ÐÄï¡É¤Î£²¿Í¤Ç³Ú¤·¤à»¥ËÚÎ¹¹Ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×SHIHO¡õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄï¤Î¡ÈÀµÈ¿ÂÐ¡É¤Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤Î¹¹Ô
¡¡SHIHO¤Ï¡ÖÄï¤È»¥ËÚÎ¹¹Ô¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡Êft. ¹çË¡ÅªÉÕ¤¿Í¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢£²¿Í¤À¤±¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¾È¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Äï¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Ã®¤ËÅþÃå¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢Àã¤¬¤Ê¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Ë»ÄÇ°¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤â¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¡¢10Ç¯20Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤Î¤È¤¹Ô¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«2¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾®Ã®¤Î³¹Ãæ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É2¿ÍÎ¹¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡SHIHO¤Ï½ª»Ï¡¢Äï¡¦¤·¤ç¤¦¤´¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢2¿Í¤ÎÍÄ¾¯´ü¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä»×½Õ´ü¤Ëµ¯¤¤¿¥±¥ó¥«¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤ÇÌµ¸ý¤ÊÄï¤ÈÌÀ¤ë¤¤»Ð¤ÎSHIHO¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÄï¤µ¤ó¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö»ÐÄïÃç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÄï¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
