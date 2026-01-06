俳優の京本政樹(66)が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。息子でSixTONESの京本大我（31）との関係について語った。

京本は「息子さんの出演番組全部チェックしてるっぽい」とのイメージを振られ、「根本的にできる限りはしてますね」と打ち明けた。

「別に大我のみならず、SixTONES全体、6人いるでしょう？まだそこにSnow Manがいたりとか、可愛がっている子たちがね、一緒に舞台やったりしていたんで」と言い、「やっぱり気になって見ますよね」と続けた。

SixTONESメンバーから連絡が来ると言われ「そうですね」と京本。現在の関係については「アドバイスをするっていうよりは、もう彼らも経験値が僕より高くなっちゃったみたいな部分はありますからねえ」と見守っていると語った。

「やっぱりジュニアの頃から頑張っている…。14年ぐらい」とデビュー前から見続けてきたと明かし「デビューするまでが大変でしたよね。そういう意味で」としみじみと話した。

「SixTONESしろ、Snow Manにしろ、Travis（Japan）にしろね、みんなジュニアの頃の方がアドバイスっぽいことはしてましたね」とも語り、「やっぱりくじけないように、とにかく僕の口癖だけど、前に前に頑張れっていう。後退するんではなくて、前に前にやっていれば絶対何か開けるものがあるなと。やっていたら14年ぐらいたっちゃって。でやっとデビューですから」と目を細めた。

彼らは息子の習い事の友達なのか、芸能界の後輩なのかと聞かれると「芸能界の後輩としてのたぶんお付き合いだったと思うんですよ」としたものの「それは今ははっきり言うともう全体的に言うとみんな息子だって」との思いを明かした。

また「“京さま”、“京さま”ってみんな愛称で呼んでいただいていますけれども、もう最近だと途中で“大我パパ”になったり、もう今は“ストパパ”になったり。“SixTONESパパ”と」と苦笑し、「“ストパパ”って言ったら、パパストップしてるぐらいの」と冗談めかして笑わせた。