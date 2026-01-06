「自分に合う色がわからない」パーソナルカラー診断士監修で悩みを解決する″ビジネスニット″が登場
洋服の青山でレディースアイテムとして支持を集める『毛玉CLEARニット』シリーズから、パーソナルカラー診断士が監修した新たなカラー展開が登場した。イエベ、ブルべそれぞれの肌トーンになじむ色を提案し、自分に合う色が分からないという悩みに応える商品となっている。
【写真】専門家目線で厳選、イエベ・ブルべが映えるヘビロテ必須ニット
『毛玉CLEARニット』シリーズは2020年に発売され、自宅の洗濯機で丸洗いできるウォッシャブル機能と、繰り返し着用しても毛玉ができにくい点が特長だ。きれいな風合いを保ちやすいイージーケア性から、ビジネスシーンを中心に支持を広げてきた。一方で、仕事着として着用頻度が高まる中、「自分に似合う色が分からない」という声も寄せられていたという。
今回の企画では、パーソナルカラー診断士の専門的な知見を取り入れ、肌の色味に調和しやすいカラーを厳選。イエベ向けには温かみのあるカーキとベージュを用意し、顔映りを明るく見せながら華やかな印象を演出する。ブルべ向けにはクールでクリアなグレーとネイビーを採用し、肌の透明感や清潔感を引き立てる配色とした。
いずれもベーシックカラーのため、手持ちのジャケットやボトムスと合わせやすく、忙しい朝でもコーディネートに迷いにくい点が魅力だ。素材にはウール42％、アクリル42％、ナイロン16％を使用し、暖かさと扱いやすさを両立。冬場にうれしい静電気抑制機能も備えている。
デザインはVネックで、サイズはSからLLまでの4サイズ展開。カラーはカーキ、ベージュ、ネイビー、グレーの4色をそろえる。価格は税込5489円で、セール価格は税込4391円となっている。機能性とデザイン性に加え、パーソナルカラーという視点を取り入れたことで、ビジネスニットの選び方に新たな選択肢を提示する商品となっている。
