µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬Æ²¡¹¤Î¡ÈÂÇÅÝ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡ÉÀë¸À¡ª¡ÖËÍ¤¬¥·¥ç¥Ü¤¹¤®¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹Í¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬4Æü¤ËBS¥Õ¥¸¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖJEMTC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡Á¥×¥íÌîµå88Ç¯À¤ÂåÎ¹¡ªÂè3ÃÆ¡Á¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡ÈÂÇÅÝ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡É¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡É¤âº£Ç¯¤¬Áá¤ä3²óÌÜ¡£
¡¡º£²ó¤âºäËÜ¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡¢¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤Î4Áª¼ê¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¸µDeNA¡¢µð¿Í¤Î³áÃ«Î´¹¬»á¡Ê37¡Ë¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡Ê37¡Ë¤È¤¤¤¦Ìîµå³¦¤Î²«¶âÀ¤Âå¡¢1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃçÎÉ¤·6¿ÍÁÈ¤¬½¸·ë¡£ºòµ¨¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÌî¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¼þÊÕ¤òÎ¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï°ÜÆ°¤¹¤ë¼ÖÃæ¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»×¤¦¤È¤³¤í¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤ä¤í¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿ºäËÜ¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤ì¤ä¤Ê¡£»î¹ç½Ð¤ó¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤¨¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤µ¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¹¤ë¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È½Ð¾ì62»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.208¡Ê154ÂÇ¿ô32°ÂÂÇ¡Ë¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤È¹âÂ´¿·¿Í¤À¤Ã¤¿2007Ç¯¤ò½ü¤±¤Ð¤¤¤º¤ì¤â¥×¥í19Ç¯´Ö¤ÇºÇ°¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤º¤Ã¤È½Ð¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤Ê¤È»×¤¦¤Ê¡×¤Èµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤òÁ°¤ËËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤ËÂåÂÇ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤µ¡£°ì±þ¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼éÈ÷Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¥¤¥³¡¼¥ëÂçÀÜÀï¤Ê¤ï¤±¤ä¤ó¡¢1¡½0¤È¤«2¡½0¤È¤«¡£¤¤¤¤Ê¤ê2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¼éÈ÷¤È¤«½¢¤¯¡£¥Þ¥¸¤Ç·ù¤ä¤Ã¤¿¤ï¡£·ë¹½ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤ì¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤ËÎ¹¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¼ò¤âÆþ¤Ã¤¿Ìë¤Î±ã²ñ¤Ç¤Ï¸½ÌòÁÈ4¿Í¤Î¡È¼¤á»þ¡É¤ÎÏÃ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Û¥ó¥Þ¤ËÁÛÁü¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡È¤¦¤ï¤Ã¡ª¤â¤¦¤¤¤¤¤ï¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿ºäËÜ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë2026Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ëÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âç¥È¥ê¤ÎÂçÌò¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£µîÇ¯¤Í¡¢´°Á´¤Ë¤Ê¤ó¤«Éé¤±¡ÄÉé¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡¢ËÍ¤¬¥·¥ç¥Ü¤¹¤®¤Æ¡£¥ê¥Ã¥Á¡¼¤È¤«¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹Í¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¤Ï¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¤Þ¤º¥ê¥Ã¥Á¡¼¡£ÂÇÅÝ¥ê¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡Ä¤Ï¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇºòÇ¯5·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£