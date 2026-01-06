“デビュー15周年”Apink、カムバックと同時にグローバルチャート席巻！新AL『RE：LOVE』に反響続々

ガールズグループApinkが、カムバックと同時に国内外のチャートを席巻した。

【写真】年の差9歳…Apinkメンバーと交際中の男性作曲家

Apinkが1月5日にリリースした11thミニアルバム『RE：LOVE』のタイトル曲『Love Me More』は、同日午後7時時点でBugsリアルタイムチャート1位、6日午前8時時点でMelon「最新発売（1週）」チャートで1位を記録した。

グローバルチャートでも好スタートを切っている。新アルバム『RE：LOVE』は1月6日午前11時時点で、アルゼンチン・香港・マカオ・台湾・タイの5地域でiTunesトップアルバムチャート1位を獲得し、19地域のトップアルバムチャートにランクイン。さらに韓国・中国・タイ・シンガポールなど13地域のApple Musicチャートにも進出した。タイトル曲『Love Me More』は、タイ・台湾・インドネシア・ベトナム・ペルーのiTunesトップソングチャートで上位に入り、根強い人気を証明した。

（画像＝With Usエンターテインメント）Apink

リリース当日、公式YouTubeチャンネルで行われたライブ配信でApinkは「カムバックを待ってくれたPANDA（ファンダム名）に心から感謝している。一生懸命努力して準備したので、早くステージをお見せしたい。今回の活動も大切な思い出を作っていこう」と感謝の気持ちを伝えた。さらに、新アルバムについて「私たちが今まで積み上げてきた思い出とApinkならではのカラーを詰め込んだアルバム」と自信をのぞかせた。

Apinkが2年9か月ぶりに披露するアルバム『RE：LOVE』は、今年デビュー15周年を迎える彼女たちが、これまでの歩みを振り返りながら“本当の愛の意味”を理解していく物語を描いた作品だ。“ロングランアイコン”として、クラシックな感性と深いストーリー性を保ちつつ、新しい音楽的アプローチにも挑戦している。

タイトル曲『Love Me More』では、モダンとアナログが調和したサウンドの上に、切なくも優雅な歌声を重ね、リスナーに温かな癒しの瞬間を届けている。MVやダンスチャレンジ動画で披露されたポイントダンスは、親指と人差し指で「L」を描くラブリーなジェスチャーで、ステージへの期待感をさらに高めた。

ファンからは「季節感と清涼感がとても良い。Apinkにぴったりの曲」「歌詞もメロディーもApinkが最も得意とする世界観」「収録曲まで完璧なアルバム。捨て曲なし」など、好評が続いている。

なお、Apinkは今後、音楽番組やさまざまなコンテンツを通じて本格的なカムバック活動を展開する。また、1月11日に放送されるバラエティ「ランニングマン」に全員で出演し、変わらないチームワークを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）