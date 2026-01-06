【T-SPARK「トランスフォーマー」新製品情報】 1月6日 公開 1月14日 予約受付開始予定

タカラトミーは、「T-SPARK」ブランドより「トランスフォーマー」新製品のラインナップを1月6日に全て公開した。いずれも1月14日から予約受付を開始する。

「マスターピースムービーネクスト」からは「サイドスワイプ」、「サイドスワイプ G1レッド」が登場。「マスターピースムービー」を再始動させるもので、2色のカラー展開となる。

「ミッシングリンク」からは「グリムロック」が登場。仮想復刻版として、「ダイノボット」たちの指揮官がきらびやかな塗装で現われる。

「Style Gen.」からは「ホットロッド」が登場。「MPG」シリーズ内で新たな解釈を描いたもので、手や顔のマットな質感とメカ部のメタリックな質感のコントラストが映える。

「ニューレジェンズ」シリーズ第1弾として、「ライオコンボイ 伝説の緑のライオンver.」が登場する。本体は蓄光素材を使用しており、緑色に光る。

「スタジオシリーズ」からは「サンダークラッカー」が登場。人気キャラクターを最新デザインで再現するシリーズで、キャノピーはクリア素材が使用されていることが伺える。

「エイジ・オブ・ザ・プライム」からは「オンスロート」と「サイドウェイズ（アルマダユニバース）」が登場。アニメやコミックなどから商品化を行なうもので、「サイドウェイズ」は「TRANSFORMERS ARMADA」からの登場となる。

「トランスフォーマータイムライン」では国内はタカラトミーモールと「T-SPARK ZONE」流通限定商品として「トランスフォーマータイムライン（オプティマスプライム＆スタースクリーム）」が登場。武者のような「オプティマスプライム」、鷹のような「スタースクリーム」の姿を確認できる。

(C)ＴＯＭＹ